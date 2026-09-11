30 Jahre Hanwag Alaska: Warum dieser Trekkingschuh zur Legende wurde

Es gibt Produkte, die überdauern Trends und Moden. Der Hanwag Alaska GTX ist so eines. Seit drei Jahrzehnten begleitet dieser Trekkingstiefel Wanderer und Bergsteiger auf anspruchsvollen Touren rund um den Globus. Das Bemerkenswerte: In einer Branche, in der jede Saison neue Technologien und Designs ausgerufen werden, bleibt der Hanwag Alaska seinem Konzept treu. Und gerade das macht ihn besonders.

Schon 1996, bei seiner Markteinführung, überzeugte der Stiefel auf ganzer Linie – und wurde prompt Testsieger in unserem Magazin. Eine Auszeichnung, die sich als wegweisend erwies: Der Alaska sollte zum Maßstab im Trekkingsegment werden.

Funktion schlägt Trends Ein Schaft aus kräftigem Perwanger-Veloursleder, eine verwindungssteife Sohle mit tiefem Profil und ein hoher Wetterschutzrand aus dickem Gummi – das Topmodell aus dem Hause Hanwag bringt alles mit, was einen stabilen Trekkingstiefel auszeichnet. Natürlich auch eine wasserdichte Gore-Tex-Membran. Der hohe Schaft stützt und führt dafür aber so gut, dass das hohe Gewicht in den Hintergrund tritt. Das gilt vor allem auf steinigen Pfaden und mit schwerem Rucksack, wo er wie eine Manschette vor dem Umknicken schützt.

120 Schritte zur Perfektion Was den Hanwag Alaska von industriell gefertigten Trekkingstiefeln unterscheidet, wird bei einem Besuch in der Produktion in Vierkirchen deutlich: 120 Arbeitsschritte sind nötig, bis ein Alaska fertig ist. CEO Thomas Gröger führt uns durch die Fertigung und wiederholt bei fast jedem Arbeitsschritt den gleichen Satz: "Wenn hier jemand den Schritt versemmelt, müssen wir mit dem Schuh wieder von vorne anfangen."

Hanwag

Diese Akribie erklärt, warum der Alaska seit drei Jahrzehnten funktioniert. Es ist die Summe unzähliger Details, die richtig gemacht werden müssen – Handwerk eben, im ursprünglichsten Sinne.

Retro-Look zum Jubiläum Die limitierte Jubiläumsedition greift das Design des Ur-Alaska von 1996 auf: aufgerautes hellbraunes Veloursleder, kombiniert mit den charakteristischen roten Schnürsenkeln. Dazu kommen stabile Schnürhaken und Belüftungslöcher am Schaftabschluss für besseres Fußklima.

Hanwag

Ansonsten bleibt der Hanwag Alaska, was er immer war: das beste Modell seiner Klasse. Mittlerweile umfasst die Modellpalette acht Varianten.

Neubesohlung: Ein Leben lang unterwegs Der Hanwag Alaska ist auf Langlebigkeit ausgelegt – und kann dank der Neubesohlung in Vierkirchen theoretisch ewig halten. Das spart nicht nur Geld, sondern auch jede Menge CO₂. Die Bilanz überzeugt: Verlängert eine Neubesohlung die Laufleistung von 1.000 auf 2.000 Kilometer, sinken die Emissionen pro Nutzungskilometer rechnerisch um rund 42 Prozent!

Technische Daten Außenmaterial : hochwertiges Perwanger-Veloursleder aus Südtirol

: hochwertiges Perwanger-Veloursleder aus Südtirol Membran : wasser- und winddichte sowie atmungsaktive GORE-TEX ePE-Membran

: wasser- und winddichte sowie atmungsaktive GORE-TEX ePE-Membran Sohle : Vibram-Sohle

: Vibram-Sohle Gewicht : ca. 1,6 kg / Paar

: ca. 1,6 kg / Paar Größen : 36 – 48 (Herren) 33,5 – 40 (Damen)

: 36 – 48 (Herren) 33,5 – 40 (Damen) Preis : Jubiläumsmodell: 450 €, sonst 360 € (UVP)

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