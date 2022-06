Test: Daunen- und Kunstfaserschlafsäcke Die Schlafsack-Highlights der Saison

Die Favoriten aus unserem letzten Test

Nur ein guter Schlafsack garantiert auf Tour erholsame Nächte. Wir haben die neuesten Schlafsäcke für Zelttouren und Hüttenwanderungen getestet - vom leichten Daunenschlafsack bis hin zum nässeunempfindlichen Kunstfaserschlafsack:

Leichtschlafsäcke für Hüttentouren aus unserem Test 2020

Alvivo Ibex Loft 80 – Kunstfaserschlafsack

ALVIVO Fazit: Günstig, superleicht und kleinst verpackbar. Nur der Innenstoff des Alvivo Ibex Loft 80 könnte noch weicher sein.

Mit Kunstfasern gefüllter Leichtschlafsack für wenig Geld: Gerade einmal 490 Gramm bringt der neue Ibex Loft 80 auf die Waage, das Packmaß liegt bei minimalen drei Litern. Und während man für Daunenschlafsäcke in dieser Gewichtskategorie oft mehrere hundert Euro berappen muss, kostet der Ibex Loft 80 moderate 120 Euro. Die weit zu öffnende Kapuze sorgt in lauen Nächten für ein luftiges Schlafgefühl. Einziger Kritikpunkt: der recht glatte, bei Hitze minimal schwitzige Innenstoff.

Gewicht: 490 g

Packmass: 3,0 l

Füllung: 245 g Primaloft Black Rise mit 80 Prozent Recyclefasern.

Temperaturbereich: 18 Grad Celcius für Schnellfrierer, 12 Grad für Kälteunempfindliche

Schnitt: Recht geräumig. Als Hüttenschlafsack mit offener Kapuze bis 1,90 m geeignet, sonst bis 1,75 m.

Sonstiges: Die noch leichtere Daunenalternative heißt Ibex Ultra Light (380 g, 2,0 l) outdoor-Temperaturbereich: 20/14° C, Preis: 120 Euro.

Schlafkomfort: Top: die weit zu öffnende Kapuze, aber leicht schwitziger, glatter Stoff.

Praxis/Handling: Etwas hakelige Züge. Stark: die wasserabweisende Primaloftfüllung.

Preis: 120 €

Testergebnis: Gut

Grüezi Bag Biopod Downwool Extreme Light – mit Daunen-Woll-Füllung

GRÜEZI BAG Fazit: Der Biopod Downwool Extreme Light von Grüezi Bag gefiel unseren Testern mit Komfort sowie sehr geringem Gewicht und Packmaß.

Komfortabler Leichtschlafsack mit bestem Schlafklima: Grüezi Bag ist in Sachen Schlafsack-Konstruktion sehr innovativ und stattet den Biopod Downwool Extreme Light mit einer Füllung aus Daune und Wolle aus. Diese Füllung nimmt in Kombination mit den hochatmungsaktiven Stoffen Feuchtigkeit schnell auf und sorgt für ein trockenwarmes Schlafklima. Beim Grüezi Bag Biopod Downwool Extreme Light Schlafsack handelt es sich um das leichteste Downwool-Modell – top für laue Sommernächte und Hüttentouren. Der in Höhe der Waden auf die Oberseite laufende Reißverschluss verbessert die Belüftung, liegt aber auch auf den Unterschenkeln auf.

Gewicht: 520 g (Größe 185)

Packmass: 2,9 l (Größe 185)

Füllung: 195 g (Größe 185) Downwool (70/30 % Wolle/Daune).

Temperaturbereich: 15 Grad Celcius für Schnellfrierer, 10 Grad für Kälteunempfindliche

Schnitt: Bietet viel Platz, Größe 175 eignet sich bis 1,75 m, 185 bis 1,85 m und 200 bis 2,00 m Körpergröße.

Sonstiges: Daune (RDS-Standard, 650 cuin) und Wolle stammen aus artgerechter Tierhaltung, der Schlafsack ist Öko-Tex-zertifiziert.

Schlafkomfort: Top Klima, sehr effektive Belüfung. aber Zipleiste reibt leicht am Knie.

Praxis/Handling: Kapuzenanpassung erfordert Fingerspitzengefühl, sonst problemlos.

Preis: 230/240/260 € (175/185/200)

Testergebnis: Sehr gut

High Peak Hyperion Light 8

HIGH PEAK Testfazit: Wen der enge Schnitt nicht stört, macht mit dem High Peak Hyperion Light eine echtes Schnäppchen.

Gut gemachter Synthetikschlafsack zum Spartarif: 70 Euro kostet der High Peak Hyperion Light 8 – sehr wenig für einen Kunstfaserschlafsack ohne große Schwächen. Er gefällt mit hochatmungsaktiven Stoffen, weicher Füllung und passgenauer Kapuze, durch den sehr köperbetonten Schnitt eignet er sich aber nur für schlanke Personen. Das verhältnismäßig hohe Gewicht gleicht die beste Isolation des Trios auf dieser Seite aus. Alles in allem auch ein perfekter Hüttenschlafsack für Frostbeulen.

Gewicht: 810 g

Packmass: 5,0 l

Füllung: 390 g Duraloft 3D Spiral in einlagiger Verarbeitung.

Temperaturbereich: 18 Grad Celcius für Schnellfrierer, 12 Grad für Kälteunempfindliche

Schnitt: Körperbetont. Als Hüttenschlafsack mit offener Kapuze bis 1,90 m geeignet, sonst bis 1,80 m.

Sonstiges: Wärmere, geräumigere Version: Hyperion 1 (OUTDOOR-Temperaturlimit: 9/1° C). Größen: M/L (80/90 €), Gr. M: 1280 g, 7,8 l.

Schlafkomfort: Angenehme Stoffe, bequeme Kapuze. Der Wärmekragen sitzt etwas zu tief.

Praxis/Handling: Zip und Züge laufen leichtgängig, stabiler Kompressionspacksack.

Preis: 70 €

Testergebnis: Gut (OUTDOOR-Kauftipp)

Der Test unter der Lupe – nach diesen Kriterien testen wir Schlafsäcke

Temperaturwerte

Wir ermitteln zwei untere Temperaturgrenzen, bis zu denen sich Schlafsäcke einsetzen lassen. Der obere Komfortwert gilt für verfrorene Personen, die tiefere Limitangabe für kältefeste. Erreicht werden sie nur mit einer gut isolierenden Isomatte, die Kapuze muss ganz zugezogen sein. Zum Teil weichen die OUTDOOR-Angaben von den Herstellerwerten (EN-Norm) ab. Letztere werden mit Puppen ermittelt. Das kaschiert Konstruktionsschwächen.

Datatec Mit der Wärmekamera ans Licht gebracht: Eine Spezialkamera zeigt die Isolationsstärke und entlarvt Konstruktionsschwächen.

Komfort/Handhabung

Wie gut sich die Zipper oder Züge bedienen lassen und wie bequem ein Schlafsack ist, wird in der Praxis beurteilt. Fühlen sich die Materialien und die Füllung angenehm kuschelig an? Sitzen die Kapuzen und Wärmekragen druckfrei? Auch der Schlafsackschnitt spielt eine wichtige Rolle: Manche mögen enge Modelle, weil weniger Luft aufgewärmt werden muss, andere brauchen Platz. Deshalb erstellt outdoor zu jedem Schlafsack eine Schnittskizze. Tipp: Die meisten Hersteller bieten ihre Modelle in unterschiedlichen Größen an. Wählen Sie diese so, dass Ihre Zehen die Füllung bei geschlossener Kapuze nicht zusammendrücken. Die feuchtigkeitsunempfindlichen Kunstfasermodelle schneiden im Kriterium Praxis/Handling besser ab als Daunenmodelle.

Qualitätsprüfung

Bewertet werden die Materialien, die Verarbeitung, die Nachhaltigkeit und die Langlebigkeit. Kunstfasern verlieren mit der Zeit ihre Isolation, gute Daune dagegen kaum. Stammt Letztere von ausgewachsenen Gänsen oder Enten, hält sie am längsten. Je höher die Füllkraft, gemessen in cuin – Kubikinch pro Unze (28,35 g) –, desto besser die Wärmeleistung pro Gramm.

Weitere von uns getestete Schlafsack-Highlights + passende Isomatten