Faltbares Festivalzelt von Decathlon Test: Quechua 2 Seconds Easy Fresh & Black

Auspacken, ausbreiten, zweimal an der Seite ziehen, Heringe rein und fertig! So einfach lässt sich das neue Faltzelt von Decathlon beschreiben ...

Was uns am 2 Seconds Easy Zelt gefallen hat – und was nicht:

kinderleicht auf- und abgebaut

gut imprägniert

geräumiger Innenraum mit guter Sitzhöhe und Liegelänge

kein rundes Packmaß und kein kompliziertes Zusammenfalten mehr wie beim Vorgänger

nicht sehr windstabil, vor allem an den Seiten (das Zelt lässt sich auch nicht effektiv abspannen)

es bildet sich viel Kondenswasser im Inneren, vor allem, wenn 2 drin schlafen

Innenraum zu dunkel (ist natürlich Geschmackssache)

keine Apsiden zum Abstellen von Gepäck

durch die geöffneten Seiteneingänge kann es reinregnen

Decathlon Faltzelt 2 Seconds Easy für zwei Personen.

Durch das innovative Faltsystem lässt sich das Quechua 2 Seconds Easy tatsächlich innerhalb weniger Sekunden wie ein Schirm auf- und wieder zuklappen. Damit steht es dann auch schon recht stabil, vorausgesetzt, es ist windstill. Durch die Belüftungsöffnungen an den schmalen Seiten strömte in unserem Test genügend Luft ins Zelt: Das sorgte in Kombination mit der Schwarz-Weiß Färbung (Innen/Außen) für ein angenehmes Klima im Zelt, auch an wärmeren Tagen. Genügend Platz für zwei Personen (oder eine Person + 2 Kinder) bot das Decathlon-Zelt ebenfalls, mit einer Nutzhöhe von 1,10 Meter und einer von uns nachgemessenen Liegelänge von 2,05 Meter. Bei unseren Einsätzen hielt es zwar die Feuchtigkeit durch Regen vollständig draußen, es fiel im Inneren jedoch recht viel Kondenswasser an den Wänden an – nass wurde man im Inneren des Zeltes aber nie.

Unser Testfazit: Ein günstiges und superschnell aufzubauendes Zweipersonenzelt, das besonders für Gelegenheitscamper und Festivalgänger interessant sein dürfte. Fürs Trekking ist es aufgrund des Gewichts/Packmaßes, des schwarzen Innenraums und der geringen Windstabilität (vor allem bei starkem Druck auf die Seitenwände) eher weniger geeignet. Vor allem Langschläfer werden sich über den komplett abgedunkelten Innenraum des Quechua 2 Seconds Easy Fresh & Black freuen – alle anderen müssen erstmal damit klar kommen. Eine Stirnlampe ist dabei sehr hilfreich!

Ralf Bücheler Sellbst mit eingeschalteter Lampe ist es im Zelt dunkel.

Die technischen Daten:

Gewicht: 4,7 kg

Packmaß: 20 x 59 x 20 cm

zwei Seiteneingänge

Lüftungsöffnungen an den schmalen Seiten

Material: Hauptmaterial 100% Polyester Struktur 50% Polyoxymethylen (POM), 50% Glasfaser

Patentiertes Easy-System (Montage & Abbau)

Windwiderstand: Windgeschwindigkeiten bis 50 km/h bzw. Windstärke 6 (basierend auf Decathlon-Tests)

Geräumigkeit: Kabine: 205 × 145 cm, max. Nutzhöhe: 110 cm

Fresh&Black-Material: 99% Dunkelheit

Wassersäule: Außenzelt: > 2.000 mm, Kabinenboden: > 5.000 mm

Das ist dabei: 1 Kabine, 1 Außenzelt, 12 Heringe, 6 Spannseile, 1 Transporthülle

(alles Herstellerangaben)

Preis: 99,99 Euro

Hier könnt ihr das 2 Seconds Easy bei Decathlon bestellen

Tipp: Wer die mitgelieferten Metallheringe gegen leichtere austauscht, kann noch ein bisschen das Gesamtgewicht reduzieren.

Das Faltzelt im Aufbau seht ihr im Herstellervideo:

Weitere günstige Decathlon-Neuheiten fürs Wandern & Trekking findet ihr auch in der Bildergalerie oben.

Noch mehr Camping- & Ausrüstungs-Tipps