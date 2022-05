Schlafsack Top-10 Die zehn besten Kunstfaserschlafsäcke

Carinthia G 250

Kunstfaserschlafsack mit starkem Wärme-Gewichts-Verhältnis: Schon der Vorgänger zählte zu den besten Synthetikmodellen auf dem Markt. Der aktuelle Carinthia G250 setzt erneut Maßstäbe. Kaum schwerer als vorher, isoliert dieser Schlafsack noch besser: Die extra Füllung am Rumpf ist besonders effektiv, weil hier mehr Wärme verloren geht als an den Beinen. Und dank der antibakteriellen inneren Faserlage muss man den Schlafsack seltener waschen, was die Lebensdauer verlängert. Auch klasse: der Schlafkomfort. Gewicht: 1335 g (Größe M, Temperaturbereich: -2 Grad Celcius für Schnellfrierer, -10 Grad für Kälteunempfindliche, Preis: 280/290 € (Größe M/L). Bestellbar in unserem Partnershop