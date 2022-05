Schlafsack Top-10 Die zehn besten Daunenschlafsäcke

Sea to Summit ACIII

Der Sea to Summit Ascent ACIII ist ein dicker, rundum komfortabler Daunenschlafsack. Dank der prallen Daunenfüllung (750 g) wärmt der Sea to Summit Ascent ACIII Frostbeulen bis minus fünf Grad, kältefeste Personen können ihn bis minus 13 Grad einsetzen. Die hochwertige Daune (Bauschkraft: 750 cuin) stammt aus artgerechter Haltung (RDS-Standard) und ist wasserabweisend imprägniert. Über den Extra-Reißverschluss am breiten Fußteil lässt sich dieser Sea to Summit-Schlafsack optimal belüften und zur Decke öffnen. Gewicht: 1310 g, Temperaturbereich: -5 Grad Celcius für Schnellfrierer, -13 Grad für Kälteunempfindliche, Preis: ab 420 € (je nach Größe). Bestellbar in unserem Partnershop