Leicht, robust, rucksacktauglich: 8 Trekkingstöcke, die deine Knie lieben werden

Trekkingstöcke sind weit mehr als nur modisches Accessoire auf dem Wanderweg – sie sind echte Alleskönner, die deine Gelenke schonen und dir zusätzliche Stabilität geben. Besonders beim Abstieg entlasten sie deine Knie um bis zu 25 Prozent, was sich auf langen Touren deutlich bemerkbar macht. Moderne Modelle aus Carbon oder Aluminium wiegen oft weniger als 500 Gramm pro Paar und lassen sich auf Rucksackmaß zusammenfalten. Achte beim Kauf auf verstellbare Längen, ergonomische Griffe und robuste Spitzen mit Gummipuffern für Asphalt. Ob beim Durchqueren von Bachläufen, auf rutschigem Untergrund oder beim Aufstieg über steile Passagen – mit Trekkingstöcken bewegst du dich sicherer und effizienter durchs Gelände.
8 Trekkingstöcke im Check
Dynafit Ultra
Eigentlich für Ultra Runs und Speedhikes konzipiert, eignet sich der Ultra von Dynafit dank Mini-Packlänge (43 cm) gut für alpine Zustiege. Zu den weiteren Vorzügen des Alu-Faltstocks (Länge: 115–135 cm) zählen das einfach zu bedienende Verstellsystem und der verlängerte Griff (490 g, 170 €).
Black Diamond Trail Cork
Wandern, Trekking, Skitouren? Black Diamonds unverwüstliches Aluminium-Modell Trail Cork fühlt sich hier wie dort wohl. Mittels geschmeidiger Außenklemmen auf 100 bis 140 Zentimeter fixierbar, passt der Dreiteiler selbst großen Outdoorfans. Ein starker Allrounder für alles und jede(n) (505 g, 110 €).
Helinox Ridgeline LBB135
Der Helinox Ridgeline LBB135 aus strapazierfähigen Alusegmenten ist wie geschaffen für raues Gelände und schwere Lasten, aber auch zum Skifahren. Per Außenklemme und Pin-Arretierung lässt er sich im Nu auf stattliche 135 Zentimeter ausfahren. Und das Gewicht? Liegt bei 505 Gramm (190 €).
Leki Skysolo FX Carbon Compact
Für alpine Abenteuer im Sommer wie im Winter entwickelt, vereint der Leki Skysolo FX Carbon Compact hohe Stabilität und Robustheit mit rucksacktauglichem Faltmaß (40 cm) und geringem Gewicht (420 g). Ebenso begeistern die mühelose Bedienung, der lange Griff und mitgelieferte Skitourenteller (210 €).
Silvas Trekking Poles Carbon Z Adjustable
Nicht allein Trekkingfans dürften an Silvas Trekking Poles Carbon Z Adjustable Gefallen finden. Er wiegt nur 420 Gramm und lässt sich auf handliche 38,5 Zentimeter falten, was ihn zur Top-Wahl für Klettersteige und Bergtouren macht, bei denen die Stöcke öfter mal am Rucksack klemmen müssen (160 €).
Komperdell FX L Carb Vario Approach
Genial: Der FX L Carb Vario Approach von Komperdell faltet sich mit einem leichten Schwung ganz von allein auseinander und damit tourenbereit. Der Ganzjahres-Allrounder lockt außerdem mit kompakter Transportlänge (40 cm), ergonomischem Schaumgriff und breitem Knauf zum Abstützen (483 g, 160 €).
Komperdell FX L Carb Vario Approach im Partnershop bestellen
Camp Laser Adj W
Nutzbarer Auszug 105 bis 125 Zentimeter, 425 Gramm leicht, auf kurze 42 Zentimeter zusammenklappbar, dazu ein Griff, der kleinen Händen passt: Mit dem Laser Adj W macht Camp Frauen (und kleineren Männern) ein attraktives Angebot. Auch in puncto Preis: Das italienische Leichtpaar kostet günstige 95 Euro.
One Way MTX Calu Vario
Die Mischung macht’s: One Way vereint beim MTX Calu Vario steifes Carbon und zähes Aluminium im unteren Segment zu einem stabilen Faltstock mit hohem Auszug (135 cm) und kleinem Packmaß (40 cm). Optionale Winterteller machen das Paar aus Österreich fit für Touren im Schnee (500 g, 180 €).