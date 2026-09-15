Leicht, robust, rucksacktauglich: 8 Trekkingstöcke, die deine Knie lieben werden

Trekkingstöcke sind weit mehr als nur modisches Accessoire auf dem Wanderweg – sie sind echte Alleskönner, die deine Gelenke schonen und dir zusätzliche Stabilität geben. Besonders beim Abstieg entlasten sie deine Knie um bis zu 25 Prozent, was sich auf langen Touren deutlich bemerkbar macht. Moderne Modelle aus Carbon oder Aluminium wiegen oft weniger als 500 Gramm pro Paar und lassen sich auf Rucksackmaß zusammenfalten. Achte beim Kauf auf verstellbare Längen, ergonomische Griffe und robuste Spitzen mit Gummipuffern für Asphalt. Ob beim Durchqueren von Bachläufen, auf rutschigem Untergrund oder beim Aufstieg über steile Passagen – mit Trekkingstöcken bewegst du dich sicherer und effizienter durchs Gelände.