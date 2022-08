Alles rund ums Messer schärfen So werdern aus stumpfen Messern wieder scharfe

Wie schärft man ein Messer mit einem Wetzstahl?

Der Wetzstahl kann entweder fest in der Hand oder alternativ vertikal gegen eine Arbeitsfläche gedrückt werden. In einem Winkel von rund 20 Grad wird das Messer so auf den Wetzstahl gelegt, als ob man das Stahl selbst durchschnitten wird. Anschließend gleitet man das Messer am Wetzstahl hinunter, bis es wieder scharf ist. Auf beiden Seiten wiederholen.