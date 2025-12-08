Den Werkzeugkasten im Rucksack: Taschen-Tools

Schere, Messer oder Schraubendreher sind Dinge, die man unterwegs immer wieder benötigt – vor allem beim Camping und auf Trekkingtouren, oder wenn man ein Fahrrad dabei hat. Würde man alle Werkzeuge einzeln und im Großformat mitschleppen, wäre der Rucksack schnell voll. Zum Glück gibt's kleine und leichte Multitools, an denen alle wichtigen Werkzeuge für die Tour in Mini-Ausführung ihren Platz haben.

Modelle wie das Victorinox SwissTool Spirit X Plus stechen mit ihrer hervorragenden Verarbeitung und der umfangreichen Ausstattung hervor – der Testsieger 2025. Auch Leatherman überzeugt mit starken Tools wie dem Wave+ und Surge, die sich durch eine exzellente Handhabung und robuste Materialien auszeichnen. Der Praxistest zeigt jedoch auch, dass günstigere Modelle, wie das von Bosch für einfache Reparaturen geeignet sind, jedoch in puncto Qualität und Funktionalität nicht mithalten können.

Besonders positiv fällt die Vielseitigkeit der Multitools ins Auge: Mit Werkzeugen wie Zangen, Messern und Scheren sind schnelle Reparaturen am Camper, Fahrrad oder Grill kein Problem. Die Preisspanne reicht von günstigen 28 Euro für das Bosch-Modell bis hin zu 280 Euro für das Victorinox SwissTool Spirit X Plus, wobei Letzteres dank seiner langjährigen Erfahrung und extrem robusten Bauweise für Outdoor-Fans ein "Werkzeug fürs Leben" darstellt.

Alle Testergebnisse im Detail

Impressionen vom Praxistest

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Weitere praktische Multi-Werkzeuge im Hosentaschenformat

1 Victorinox Victorinox Schweizer Taschenmesser (klein) Bestseller Nummer 1 auf amazon.de unter den Multitools ist dieses Schweizer Taschenmesser (ab 18,90€). Der Victorinox-Klassiker ist klein und leicht, bietet 7 Funktionen: kleine Klinge, Schere, Nagelfeile, Schraubendreher, Ring, Zahnstocher und Pinzette. Weitere Produktdetails: 58 mm lang, 18 mm breit und 9 mm hoch. Gewicht: 21 Gramm. Schalenmaterial: ABS / Cellidor. Farbe: Rot. Für den Rucksack oder das Reisegepäck also ideal! 2 Leatherman Leatherman Signal Wildnis-Fans werden das Signal von Leatherman lieben: Es punktet mit so ungewöhnlichen Werkzeugen wie diamantbeschichtetem Klingenschärfer, Hammer, Feuerstein-Stab und Signalpfeife. Auch ein Ringschlüssel, ein Sechskant-Bithalter sowie zwei wechselbare Drahtschneider sind mit an Bord (215 g, 159 €). 3 True Utility True Utility TI Pocket Tool Auf Haltbarkeit getrimmt hat True Utility das TI Pocket Tool. Alle Werkzeuge - ob Messer oder Bithalter - bestehen aus zähem 2Cr13-Edelstahl, dessen ohnehin hohe Korrosionsbeständigkeit und Härte eine Beschichtung aus Titannitrit noch steigert. Auch klasse: die ergonomische, gut greifbare Form (180 g, 75 €).