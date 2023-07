In diesem Artikel:

Egal ob Wandern, Trekking oder Bergtour: Mit dem Joëlette können Menschen mit eingeschränkter Mobilität an noch mehr Aktivitäten im Freien teilnehmen. Der französische Hersteller Ferriol-Matrat bietet verschiedene Versionen des Rollstuhls an: mit und ohne Elektroantrieb, mit Vorderarm oder mit drei Rädern: Dank mehrerer Optionen kann der Outdoor-Rollstuhl direkt an die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers angepasst werden.