Huawei Watch Ultimate 2 – die Smartwatch für Tiefen und Höhen

Diese Smartwatch soll ab sofort neue Maßstäbe für Outdoor-Enthusiasten setzen – insbesondere Taucher und Bergsteiger können von zahlreichen innovativen Funktionen profitieren, die zuverlässige Unterstützung auf extremen Bergtouren bis hinab in die Tiefen des Meeres bieten:

150 Meter Tieftauch-Kommunikation Die Huawei Ultimate 2 ist die erste Smartwatch mit sonarbasierter Kommunikation unter Wasser. Diese Funktion ermöglicht es, bei Tauchgängen (vorinstallierte) Nachrichten und Emojis an andere Uhren im Umkreis von 30 Metern zu senden, und somit während des gesamten Tauchgangs nicht nur über Handzeichen, sondern auch digital über die Smartwatch mit seinen Tauch-Buddys in Kontakt zu bleiben. Darüber hinaus sorgt die SOS-Funktion für Notfälle bis zu 60 Metern für zusätzliche Sicherheit. Ein erster Test Unterwasser im 20 Meter tiefen Tauchturm des Dive4Life in Bonn/Siegburg bestätigen das (siehe Fotostrecke oben). Mit ihrem extrem robusten Gehäuse aus zirkoniumbasierter Metalllegierung soll sie sogar extremem Wasserdruck standhalten und bis zu 150 Meter wasserdicht sein.

Robustes Design für Alpintouren Für Bergsteiger bietet diese robuste Smartwatch auch Schutz gegen extreme Temperaturen und Stöße, denn die Kombination mit der Nanokristallkeramik und dem Saphirglas verspricht eine höhere Haltbarkeit und Langlebigkeit der Uhr. Das Sunflower-Positionierungssystem sorgt darüber hinaus für präzise Navigation in abgelegenen Bergregionen – mit fünf Satellitensystemen und einem Dual-Band-GPS für höchste Genauigkeit, selbst in schwierigem Gelände.

Höhenmonitoring für mehr Sicherheit Ein weiteres interessantes Feature der Huawei Watch Ultimate 2 ist die Höhenüberwachung, die speziell dafür entwickelt wurde, frühzeitig vor der Höhenkrankheit zu warnen. Die Uhr misst kontinuierlich die Höhenlage und warnt bei plötzlichen Veränderungen in der Höhe (ab 2.500 Meter), um sicherzustellen, dass der Körper sich rechtzeitig an die neue Höhe anpassen kann. Auch eine Sturzerkennung ist mit an Bord, die nach 60 Sekunden ohne menschliche Reaktion automatisch einen SOS-Notruf absendet.

Gesundheitsüberwachung und lange Akkulaufzeit Das TruSense-System überwacht dabei kontinuierlich die Herzfrequenz und den Blutsauerstoff – wichtige Werte, die helfen, die Belastung bei steilen Anstiegen oder beim Tauchen zu kontrollieren. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen im Energiesparmodus kann die Uhr problemlos über längere Abenteuer hinweg genutzt werden, ohne ständig an das Aufladen denken zu müssen.

Huawei Die Huawei Watch Ultimate 2 kommt in zwei edlen Farbvarianten: Blau-Weiss mit gewebtem Armband (ab 999€) und Schwarz mit Fluorelastomer-Armband (ab 899€ UVP).Bei beiden Uhren kommen hier kommen Nanokristallkeramik und Saphirglas zum Einsatz, beim schwarzen Modell jedoch ohne die auffällige Zweifarbigkeit, was zu einer dezenten und weniger auffälligen Ästhetik führt.

Die Uhr feierte am 19. September in Paris ihre Weltpremiere. Ab sofort erhältlich im Huawei Flagship Store Berlin oder bei Amazon

Das Vorgänger-Modell Watch Ultimate (2023) ist daher im Preis gefallen, und jetzt zum reduzierten Preis erhältlich (ab 749 Euro im Huawei Shop und bei Amazon).

Fazit: Für wen ist diese Smartwatch? Die Huawei Watch Ultimate 2 könnte die perfekte Wahl für Outdoor-Enthusiasten sein, die sich auf besonders extreme Aktivitäten wie Tauchen oder Bergsteigen konzentrieren. Mit fortschrittlicher Sonar-Kommunikation, einem robusteren Gehäuse, umfassenderen Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen sowie einem speziellen Höhenüberwachungssystem bietet sie gegenüber der Huawei GT6 Pro einige entscheidende Vorteile. Sie richtet sich daher an Menschen, die regelmäßig in extremen Umgebungen unterwegs sind und maximale Sicherheit sowie Präzision auf ihren Touren/Expeditionen benötigen.

Die GT6 Pro hingegen bleibt eine hervorragende Wahl für diejenigen, die eine zuverlässige Smartwatch für allgemeine Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Trailrunning suchen, die dennoch robuste Funktionen bietet – jedoch ohne die speziellen Tauch- und Höhen-Features der Watch Ultimate 2. Bei einem Preisunterschied von mehr als 500 Euro also durchaus eine Überlegung wert! Hier nochmal die wichtigsten technischen Daten im Vergleich (ausführlichere Testergebnisse liefern wir noch nach):

Zum Launch-Start erhalten Huawei-Kund:innen, die eines der neuen Watch Ultimate 2-Modelle im Online Store oder Flagship Store Berlin bis zum 04. November 2025 erwerben, die Huawei FreeBuds Pro 4 Kopfhörer sowie eine Verlängerung der Herstellergarantie auf 3 Jahre gratis dazu. Hinzu kommt ein 10% Rabatt, der über die Eingabe eines auf der Webseite befindlichen Codes erlangt werden kann.