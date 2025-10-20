Test 2025: Die besten Hardshelljacken

Wer gerne ausgetretene Pfade verlässt, sich dabei auch mal durchs Gestrüpp schlägt oder beim Kraxeln an rauem Fels entlangschrubbt und das ganze Jahr über auf Tour geht, braucht eine robuste Regenjacke. Am besten erledigen sogenannte Dreilagenjacken diesen Job. "Nur sie verbinden Strapazierfähigkeit mit niedrigem Gewicht, Komfort und Wetterschutz", sagt Ausrüstungsredakteur Boris Gnielka. Ein Grund dafür ist der Materialaufbau: Der Oberstoff, die wasserdichte, atmungsaktive Membran und ein feines Futter sind verklebt. Da sich die drei Schichten gegenseitig verstärken, entsteht ein stabiles Materialsandwich – ein Dreilagenlaminat. Die hauchdünne, empfindliche Membran liegt optimal geschützt in der Mitte.