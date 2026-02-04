Anmelden
Outdoorwissen
Szene (Menschen & Abenteur + Events)

Olympia 2026 startet: Zwischen Metropole und Dolomiten

Mailand und Cortina
Die 25. Olympischen Winterspiele – endlich geht's los!

Bis zum 22. Februar 2026 bieten die Olympischen Winterspiele wieder mehr als zwei Wochen Sport-Action auf Schnee und Eis. Die Spiele werden zum ersten Mal in zwei Gastgeberstädten ausgetragen: in Mailand und in Cortina d’Ampezzo in Nord-Italien. Alles, was ihr über die Spiele wissen müsst, erfahrt ihr hier ...

Veröffentlicht am 04.02.2026
Olympia 2026 Cortina
Foto: Alex Pantling via Getty Images

Zwischen Dolomiten und Großstadt entsteht ein vielseitiges Olympia-Programm mit Tempo, Technik und Ausdauer. Diese Tage und Wettbewerbe prägen den sportlichen Rhythmus der Winterspiele 2026.

Zeitraum & Eröffnung

  • Datum: 4. Februar – 22. Februar 2026 (Eröffnungsfeier: 6. Februar)
  • Eröffnungsfeier: San Siro Stadion in Mailand am 6. Februar, abends.
  • Schlussfeier: 22. Februar 2026.

Einige Wettbewerbe wie Curling, Eishockey und Qualifikationen im Snowboard starten bereits vor der Eröffnung am 4. und 5. Februar.

Austragungsorte

Die Winterspiele finden dezentral über mehrere italienische Regionen statt:

Mailand

  • Stadien und Hallen für Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und die Eröffnungsfeier.

Cortina d’Ampezzo

  • Klassische Wintersportregion in den Dolomiten
  • Zentrum für Bob, Rodeln, Skeleton, Alpine Ski-Disziplinen und Curling.

Weitere Orte

  • Bormio/Valtellina: Alpine Ski-Rennen wie Abfahrt & Riesenslalom
  • Val di Fiemme & Lago di Tesero: Langlauf, Kombi und Sprungbewerbe
  • Livigno: Snowboard & Freestyle-Wettbewerbe

Insgesamt stehen 116 Medaillenentscheidungen in 16 Sportarten auf dem Programm. Neu dabei ist Ski-Mountaineering (Skibergsteigen).

Wichtige Medaillen-Tage

  • 8. Februar – Abfahrt, Biathlon & Eiskanal. Einer der dichtesten Highlight-Tage der Spiele
    • Ski Alpin Abfahrt Frauen
    • Biathlon Mixed-Staffel
    • Rodeln Einsitzer Männer
    • Freestyle Ski Moguls
    • Eisschnelllauf 5000 m Männer
    10. Februar – Technik-Tag: Klassiker mit maximaler sportlicher Bedeutung
    • Ski Alpin Riesenslalom Männer
    • Biathlon Sprint Frauen
    • Nordische Kombination Einzel
    • Eisschnelllauf 1500 m Männer
    • Snowboard Parallel-Wettbewerbe
    11. Februar – Medaillenflut. Viele Entscheidungen an einem Tag
    • Ski Alpin Riesenslalom Frauen
    • Biathlon Sprint Männer
    • Skeleton Frauen
    • Snowboard Parallel-Riesenslalom
    • Langlauf Team-Sprint
    13. Februar – Eiskanal-Tag. Bob, Rodeln, Skeleton
    • Bob Zweier Männer
    • Rodeln Doppelsitzer
    • Skeleton Männer
    • Eisschnelllauf Team Pursuit
    • Eiskunstlauf Kür Paare
    15. Februar – Königstag der Ausdauer. Physisch härtester Tag
    • Langlauf 50 km Männer (Massenstart)
    • Biathlon Massenstart Frauen
    • Ski Alpin Super-G Männer
    • Snowboard Cross
    • Eisschnelllauf 10.000 m Männer
    8. Februar – Team- & Premieren-Tag. Nationenwertung im Fokus
    • Skibergsteigen Mixed-Staffel
    • Biathlon Staffel Männer
    • Langlauf Staffel Frauen
    • Ski Alpin Team-Wettbewerb
    • Curling Finals
    22. Februar – Finaltag. Großes olympisches Finale
    • Eishockey Finale Männer
    • Langlauf 50 km Frauen
    • Biathlon Massenstart Männer
    • Schlussfeier am Abend

Ausführliche Tagespläne findest du im offiziellen Olympia-Zeitplan.

TV & Streaming – so siehst du die Spiele

Für Zuschauer in Deutschland gilt:

  • ARD & ZDF zeigen umfangreiche Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele im Free-TV.
  • Mediatheken von ARD & ZDF bieten zusätzliche Livestreams und Highlights.
