Skibergsteigen bei den Olympischen Winterspielen 2026: Skimo im Fokus

Mit den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina wird eine neue Ära des Wintersports eingeläutet: Skibergsteigen, auch als Skimo bekannt, feiert sein olympisches Debüt. Vom 6. bis zum 22. Februar 2026 treten die weltbesten Athleten in drei Disziplinen an: dem Sprint der Männer, dem Sprint der Frauen und einer Mixed-Staffel.

Der Ablauf Die Strecke im Skibergsteigen bei den Olympischen Winterspielen 2026 wird aus mehreren anspruchsvollen Abschnitten bestehen, die die Athleten sowohl physisch als auch technisch fordern. Die Streckenführung ist darauf ausgelegt, die Fähigkeiten der Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen wie Aufstieg, Abfahrt und das schnelle Wechseln zwischen den verschiedenen Techniken zu testen. Die wichtigsten Abschnitte der Strecke im Skimountaineering-Wettbewerb sind:

1. Start und Aufstieg (Bergauf)

Der erste Abschnitt des Rennens ist der Aufstieg. Die Athleten müssen eine steile Bergstrecke hinaufsteigen, was eine immense Ausdauer und eine starke Beinkraft erfordert. Die Skifahrer müssen dabei ihre Technik anpassen und in einem schnellen, aber kontrollierten Tempo den Berg hinaufgehen. Die Höhe und das Gelände variieren je nach Strecke, wodurch die Schwierigkeit und die physischen Anforderungen weiter steigen.

2. Wechselzone (Ski abnehmen und tragen)

Nach dem Aufstieg folgt oft eine Wechselzone, in der die Athleten ihre Ski abnehmen und sie je nach Streckenverlauf tragen müssen. Diese Zone kann sich auch auf schwierigerem Terrain befinden, wie etwa Felsen oder steilen, unbefestigten Abschnitten. Es erfordert viel Geschick und Schnelligkeit, um während dieses Abschnitts keine Zeit zu verlieren, wie z. B. das Abziehen der Felle.

3. Abfahrt (Bergab)

Der letzte Teil der Strecke ist die Abfahrt. Die Athleten müssen auf der technisch anspruchsvollen Strecke nochmal die letzten Körner auspacken für eine gute Platzierung.

Deutsche Medaillenhoffnungen bei Olympia Besonders spannend für deutsche Fans ist, dass die beiden Sportler Finn Hösch und Tatjana Paller als Medaillenhoffnungen für das Mixed-Team gelten. Das Mixed-Staffelrennen, in dem Männer und Frauen gemeinsam antreten, wird dabei eine besondere Dynamik aufweisen.

Zur besseren Veranschaulichung, hier ein Video der SkiMo WM 2021

