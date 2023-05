Lust, in der Gruppe zu laufen? Für Neulinge eignen sich Community Runs oder Trail-Camps: Erfahrene Begleiter geben Tipps, und beim Laufen in der Gruppe lernt man schnell Gleichgesinnte kennen. Der Sportartikelhersteller Salomon etwa bietet immer wieder geführte Läufe mit der Möglichkeit zu Schuhtests an (salomon.com). Ein weiterer Tipp: das RUNNER'S WORLD Camp TrailSpecial .

Der Extreme: Daniel "Dan" Patitucci

Mit seiner Kamera ist Dan Patitucci schon beruflich viel draußen unterwegs. Aber auch die Freizeit verbringt der Kalifornier am liebsten in der Natur: auf den Trails dieser Welt. Dan ist schon Trails in Patagonien, Nepal, Tibet, Island oder Indien gelaufen und hat mit der Via Valais von Verbier nach Zermatt ein Trailrun-Äquivalent zur Haute-Route mitgeschaffen. Mittlerweile lebt er in der Schweiz, im Berner Oberland. Letzten Sommer nutzte Dan die schneefreie Gunst der Stunde, um auf das 4193 Meter hohe Aletschhorn zu laufen. Auch an zwei Trailguide-Büchern hat Dan mitgewirkt. "Ich mache schon immer mein Ding. Wettbewerbe zählen da nicht so dazu. Stattdessen liebe ich die Freiheit und das Gefühl, nur mit dem Nötigsten auf einem Gipfel zu stehen: Unbeschreiblich. Mein nächstes Ziel ist es, in Nepal ohne Unterbrechung über drei Gebirgspässe zu laufen." Doch bei allen Extremen steht für ihn nach wie vor der Spaß im Vordergrund, daraus hat sich alles entwickelt. Für Interessierte haben Dan und sein Team eine Übersichtsseite erstellt: alpsinsight.com

Trailumfang: 70+km/Woche.