Das wird dein Jahr: Diese Abenteuer warten 2025 auf dich!

Du willst dieses Jahr etwas Besonderes erleben, das Jahr hält viele tolle Abenteuer für dich bereit, bist du es auch? Eines können wir dir versprechen, wenn du diese Abenteuer meisterst, wird es dich verändern!

Deine Challenge 2025 Alpencross Eine Transalp-Tour gilt für viele als Lebenstraum. Unsere Autorin hat ihn sich schon in jungen Jahren erfüllt – auf eigener Route nach Italien, vorbei an den Drei Zinnen.

Everesting 8848 Meter ragt der Mount Everest auf – klar ist der höchste Berg der Welt nichts für Hobby-Outdoorer. Sein persönliches "Everest-Erlebnis" kann man aber im Brandnertal in Vorarlberg erleben: Auf einer Tag- und Nachttour von 36 Stunden wandert man beim "Everesting" 8848 Höhenmeter vom Dorf Brand bergauf. Das ganze Event wird von ALPIN8 hervorragend organisiert. Die Tour verteilt sich auf 17 Etappen mit jeweils 520 Höhenmetern auf einer Strecke von 3,5 km. Wieder ins Tal geht es jedes Mal mit der Palüdbahn.

Canyoning Canyoning ist ein faszinierender Bergsport, bei dem einiges erlebt werden kann! Denn beim Abseilen durch tosende Wasserfälle spürt jeder die Kraft der Natur am eigenen Leib. Denn hier in der Schlucht folgen spannende Abseiler durch Wasserfälle, schnelle Rutschen über glatt geschliffenes Gestein oder Sprünge in tiefe Gumpen.

Megamarsch in 24 Stunden 100 km laufen, klingt verrückt. Hat man es aber erst einmal geschafft, ist man stolz wie Bolle. Finde deinen nächsten Megamarsch direkt in deiner Stadt auf megamarsch.de

Endlich die 3000-Meter-Marke knacken? Der Mensch ist ein Zahlentier. Für Bergsteiger hört sich ein Achttausender immer spannender an als ein Siebentausender. Auch wenn Letzterer oftmals der schwierigere – und letztlich schönere – Berg sein kann. Auf die Alpen übersetzt: Ein niedriger Dreitausender weckt meist mehr Begehrlichkeiten als ein hoher Zweitausendneunhunderter – von ein paar Ausnahmen wie der Zugspitze (2962m) oder den Drei Zinnen (Große Zinne: 2.999m) einmal abgesehen! Auf diese Dreitausender Gipfel geht's recht einfach.

Jakobsweg Du willst es wie Hape Kerkeling machen und den Jakobsweg bis nach Spanien in die Kathedrale von Santiago de Compostela wandern? Falls du nicht ganz so lange unterwegs sein möchtest, bietet Deutschland wunderschöne Alternativen. Ein Netz von 30 Jakobswegen ermöglicht es beinahe jedem, direkt vor der Haustür auf Pilgerreise zu gehen. Entdecke die schönsten Routen, von der Via Baltica bis zum Jakobsweg Brandenburg, und erlebe herzhafte Gastlichkeit, historische Orte und faszinierende Landschaften.

Tough Mudder Kraft, mentale Ausdauer und Teamfähigkeit – darum geht es bei extremen Hindernisläufen wie dem des US-amerikanischen Unternehmens Tough Mudder. Tough Mudder will keinen langweiligen Marathon bieten, sondern abenteuerliche Hindernisse und Spaß. Der Matschlauf soll kein Rennen gegen andere sein, höchstens ein Wettkampf gegen sich selbst.