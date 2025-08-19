Direkt zum Klettersteig: Diese Hütten solltest du kennen

Am Fuße des fast 3000 Meter hohen Dachsteingipfels liegt die Seethalerhütte in einer atemberaubenden Umgebung. Bei gutem Wetter reicht der Blick bis zum Großglockner. 2018 wurde die Hütte neu errichtet und bietet nun 22 Schlafplätze. Mit dem Randkluftsteig (B) errichtete hier 1843 Friedrich Simony den wohl ersten Klettersteig der Welt. Dieser gilt heute als Normalweg auf den Hohen Dachstein, ist durch den anhaltenden Gletscherrückgang allerdings gefährlich geworden. Als Variante gibt es den Schulteranstieg (C), für den man nicht über den Gletscher wandern muss.

Wer alpinistisch sehr erfahren ist, kann die wohl längste und schwerste Klettersteigtour der Alpen angehen. Die Dachstein-Super-Ferrata (D/E) beginnt an der Talstation der Dachsteinbahn und führt über den Anna- und Johann-Klettersteig zur Seethalerhütte und zum Gipfel.

Ansonsten bieten sich im Dachsteingebirge noch der Gjiadstein-Klettersteig (A/B), Koppenkarstein Westgrad Klettersteig (B/C), Amon-Klettersteig (C/D) und Wildkar-Klettersteig (D) an. Bei 30 Klettersteigen sowie Jugend- und Kinderklettersteigen ist in der Region also für jeden etwas dabei.