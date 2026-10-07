Rafiki Grade im Test: Sehr gelungenes Matten-Debüt

Wer es gewohnt ist, sich große und schwere Crashpads auf den Rücken zu schwingen, dem kommt das dieses Frühjahr in den Handel gelangte Grade sehr leicht vor und legt damit gerne auch mal einen längeren Zustieg zurück. Die 140x100x10 Zentimeter große Klappmatte ("Burrito") des tschechischen Herstellers Rafiki wiegt sechs Kilogramm, etwa der Durchschnitt in dieser Klasse, allerdings inklusive eines herausnehmbaren Abstreifers für die Schuhe – keine Selbstverständlichkeit. Ebenfalls kein Standard bei Bouldermatten ist die wasserdichte Beschichtung des Bodens, ein Feature, das jeder zu schätzen weiß, der sein Pad schon mal in den Torf des Peak Districts nach einem Regentag gelegt hat. Der Hüftriemen kommt ohne Polsterung aus, was in dieser Gewichtsklasse aber nicht stört.