Avalonia und weitere Bouldergebiete in Deutschland

Kein Bouldergebiet in Deutschland steht so sehr mit einer Person in Verbindung wie Avalonia. In unzähligen Arbeitsstunden hat Daniel Pohl an den Hängen des Ruhrtals bei Herdecke nordwestlich von Hagen eine kleine Welt für Boulderer erschaffen. Avalonia steht für einen alten, urzeitlichen Mikrokontinent in der Erdgeschichte, und sein Pendant in Nordrhein-Westfalen besteht aus kunstvoll angelegten Terrassen, die das Absprunggelände einebnen und den Hang vor Erosion schützen. Aber auch aus der Kunst, die Daniel hier als gelernter Steinmetz installiert hat. Die vielen Dächer verlangen eher athletisches Bouldern, der Fels ist eine Mischung aus Sand-, Schluff- sowie Tonstein. Die Festigkeit sollte vor allem nach Regen immer etwas kritisch begutachtet werden – wobei das Gestein auch sehr schnell wieder trocknet.