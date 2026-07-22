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Sea to Summit Telos 2 Evo im Test: Ultraleichtzelt mit Top-Raumausnutzung

Stabile Leichtkuppel
Das Sea to Summit Telos 2 Evo Zelt im Test

Update

Der Sea to Summit Telos 2 Evo gehört zu den stärksten Modellen: Er bleibt stabil im Wind, überzeugt mit einer sehr guten Raumausnutzung und wiegt dafür vergleichsweise sehr wenig.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.07.2026
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Sea to Summit Telos 2 EVO
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

In der Summe seiner Eigenschaften handelt es sich beim Sea to Summit Telos 2 Evo um einen der Topperformer in seiner Kategorie. Es steht gut im Wind (Limit: 95 km/h), bietet durch die ansteigende Firststange eine superbe Raumausnutzung und wiegt in Anbetracht dessen wenig. Die verschließbaren Lüfter im Zenit ermöglichen in Kombination mit den von unten zu öffnenden und fixierbaren Türen eine effektive Belüftung.

Technische Daten

  • Preis: 570 €/IZ zuerst
  • Gewicht: 1650 g
  • Packmaß/Gestänge: 6,3 l/45 cm
  • Einsatzbereich: Camping, Trekking, Bikepacking
  • Innenzelt: 100% Polyester
  • Materialtyp: Polyester, Polyamid
  • Zertifizierungen: bluesign APPROVED
  • Materialbehandlung: silikonbeschichtet
  • Materialeigenschaften: schnelltrocknend, PFC-/PFAS-freiA
  • Außenzelt Info: Sil-PeU-Nylon/Polyester
  • Innenzelt Info: Polyester-Netzgewebe
  • Bodeninfo: Sil‑PeU‑beschichtetes Nylon/Polyester
  • Anzahl Personen: 2
  • Jahreszeit: Dreijahreszeiten
  • Gestänge: Aluminium, 8,5 und 9mm Stärke

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