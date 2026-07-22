Sea to Summit Telos 2 Evo im Test: Ultraleichtzelt mit Top-Raumausnutzung

Das Zelt im Test

In der Summe seiner Eigenschaften handelt es sich beim Sea to Summit Telos 2 Evo um einen der Topperformer in seiner Kategorie. Es steht gut im Wind (Limit: 95 km/h), bietet durch die ansteigende Firststange eine superbe Raumausnutzung und wiegt in Anbetracht dessen wenig. Die verschließbaren Lüfter im Zenit ermöglichen in Kombination mit den von unten zu öffnenden und fixierbaren Türen eine effektive Belüftung.