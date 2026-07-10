Fjällräven Abisko Friluft 2 im Test – Robustes Ultraleichtzelt für 4 Jahreszeiten

Das Zelt im Test
Beim Fjällräven Abisko Friluft handelt es sich um das schwerste Modell in der Kategorie der Ultraleichtzelte – und um das vielseitigste. Es verbindet einen hervorragend belüfteten, geräumigen Innenraum mit sehr gutem Wetterschutz. Die Kuppel widersteht Sturmböen bis 105 km/h, die Dachflächen aus Gewebe des Innenzeltes schützen vor herabtropfender Kondensnässe. Die langlebigen Materialien rechtfertigen den hohen Preis.
Boris Gnielka
Technische Daten
- Einsatzbereich: Trekking
- Konstruktion: Kuppelzelt
- Gewicht: 1.90 kg
- Materialbehandlung: PU-Beschichtung, Silikonbeschichtung
- Materialeigenschaften: PFC/PFAS-freie Imprägnierung
- Wassersäule Außen: 3000 mm
- Wassersäule Boden: 10.000 mm
- Anzahl Personen: 2
- Gestänge: Aluminium