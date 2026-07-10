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Fjällräven Abisko Friluft 2 im Test – Robustes Ultraleichtzelt für 4 Jahreszeiten

Leichtzelt mit Allroundqualitäten
Das Fjällräven Abisko Friluft 2 Zelt im Test

Update

Wir haben das Abisko Friluft 2 von Fjällräven getestet – ein geräumiges, gut belüftetes Zelt für Trekkingtouren bei wärmerem Wetter, das trotz seines vergleichsweise hohen Gewichts mit zuverlässigem Wetterschutz und langlebigen Materialien punktet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.07.2026
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Fjällräven Abisko Friluft 2
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Beim Fjällräven Abisko Friluft handelt es sich um das schwerste Modell in der Kategorie der Ultraleichtzelte – und um das vielseitigste. Es verbindet einen hervorragend belüfteten, geräumigen Innenraum mit sehr gutem Wetterschutz. Die Kuppel widersteht Sturmböen bis 105 km/h, die Dachflächen aus Gewebe des Innenzeltes schützen vor herabtropfender Kondensnässe. Die langlebigen Materialien rechtfertigen den hohen Preis.

Fjällräven Abisko Friluft 2
Boris Gnielka

Das Abisko Friluft 2 ist zwar das schwerste Modell in der Kategorie Leichtzelte (1595 g), aber auch das Vielseitigste.

Technische Daten

  • Einsatzbereich: Trekking
  • Konstruktion: Kuppelzelt
  • Gewicht: 1.90 kg
  • Materialbehandlung: PU-Beschichtung, Silikonbeschichtung
  • Materialeigenschaften: PFC/PFAS-freie Imprägnierung
  • Wassersäule Außen: 3000 mm
  • Wassersäule Boden: 10.000 mm
  • Anzahl Personen: 2
  • Gestänge: Aluminium

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