Fjällräven Abisko Friluft 2 im Test – Robustes Ultraleichtzelt für 4 Jahreszeiten

Das Zelt im Test

Beim Fjällräven Abisko Friluft handelt es sich um das schwerste Modell in der Kategorie der Ultraleichtzelte – und um das vielseitigste. Es verbindet einen hervorragend belüfteten, geräumigen Innenraum mit sehr gutem Wetterschutz. Die Kuppel widersteht Sturmböen bis 105 km/h, die Dachflächen aus Gewebe des Innenzeltes schützen vor herabtropfender Kondensnässe. Die langlebigen Materialien rechtfertigen den hohen Preis.