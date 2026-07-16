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Rejka Antao 2 Light XL UL im Test

Preis-Leistungs-Knüller für vier Jahreszeiten
Rejka Antao 2 Light XL UL im Test

Update

Im Test überzeugt das Rejka Antao 2 Light XL UL bei starkem Wind mit seinem zuverlässigen Schutz und mit viel Platz.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Rejka Antao
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Das Zelt steht wie ein Fels in der Brandung (Sturmlimit: 130/180 km/h Seite/hinten), schützt effektiv vor Nässe und bietet viel Platz. Vor allem die riesige Apsis ist der Clou – auch weil sie sich vorne und an einer Seite öffnen lässt. In Kombination mit dem hinten aufrollbaren Außenzelt ermöglicht das eine sehr gute Belüftung. Auch klasse: Gewicht, Aufbau und die Materialqualität. Damit holt sich das Antao den Testsieger in der Kategorie Allroundzelte unter 500€.

Technische Daten

  • Preis: 499 €/AZ+IZ
  • Gewicht: 2450 g
  • Packmaß/Gestänge: 5,7 l/40 cm
  • Material Außenzelt: 100% Nylon (40D Ripstop); SI/SI
  • Material Innenzelt: 100% Nylon (30D Ripstop), wasserabweisend imprägniert
  • Wassersäule: 3000 mm
  • Wassersäule Boden: 10000 mm
  • Personen: 2
  • Jahreszeiten: 3-Jahreszeiten
  • Gestängematerial: Aluminium (T6, 8,5 mm)

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