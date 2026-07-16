Rejka Antao 2 Light XL UL im Test

Das Zelt im Test

Das Zelt steht wie ein Fels in der Brandung (Sturmlimit: 130/180 km/h Seite/hinten), schützt effektiv vor Nässe und bietet viel Platz. Vor allem die riesige Apsis ist der Clou – auch weil sie sich vorne und an einer Seite öffnen lässt. In Kombination mit dem hinten aufrollbaren Außenzelt ermöglicht das eine sehr gute Belüftung. Auch klasse: Gewicht, Aufbau und die Materialqualität. Damit holt sich das Antao den Testsieger in der Kategorie Allroundzelte unter 500€.