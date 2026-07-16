Rejka Antao 2 Light XL UL im Test

Das Zelt im Test
Das Zelt steht wie ein Fels in der Brandung (Sturmlimit: 130/180 km/h Seite/hinten), schützt effektiv vor Nässe und bietet viel Platz. Vor allem die riesige Apsis ist der Clou – auch weil sie sich vorne und an einer Seite öffnen lässt. In Kombination mit dem hinten aufrollbaren Außenzelt ermöglicht das eine sehr gute Belüftung. Auch klasse: Gewicht, Aufbau und die Materialqualität. Damit holt sich das Antao den Testsieger in der Kategorie Allroundzelte unter 500€.
Technische Daten
- Preis: 499 €/AZ+IZ
- Gewicht: 2450 g
- Packmaß/Gestänge: 5,7 l/40 cm
- Material Außenzelt: 100% Nylon (40D Ripstop); SI/SI
- Material Innenzelt: 100% Nylon (30D Ripstop), wasserabweisend imprägniert
- Wassersäule: 3000 mm
- Wassersäule Boden: 10000 mm
- Personen: 2
- Jahreszeiten: 3-Jahreszeiten
- Gestängematerial: Aluminium (T6, 8,5 mm)