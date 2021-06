Sea to Summit Alto TR2 im Test

Komfortables Leichtzelt Test: Sea to Summit Alto TR2 - Kauftipp 2021

Was uns gefällt:

ultraleicht (wiegt nur knapp 1,3 Kilo)

geräumig

Mini-Packmaß

gute Belüftung

viele clevere Features

Sea to Summit Die zwei Apsiden und der große Innenraum sorgen beim Camping für viel Komfort.

Stark, wie geräumig ein Leichtzelt sein kann: Zwei Apsiden und ein helles wie hohes Innenzelt mit langer Liegefläche sorgen im Sea to summit Alto TR2 für viel Komfort. Auch das Klima bleibt bei geöffnetem Deckenlüfter im grünen Bereich. Zwar dauert der Auf- und Abbau etwas länger – doch gelingt er dank farbcodierter Stangen unkompliziert. Testurteil: Sehr gut (Kauftipp 07/2021)

Wer das Alto auch bei kühlem, garstigem Wetter nutzen will, dem empfehlen wir eher das Sea to summit Alto TR2 plus (520 €) mit windabweisendem Innenzelt.

Testfazit:

Das Sea to summit Alto TR2 ist ein ultraleichtes, geräumiges, top belüftetes Sommerzelt mit vielen cleveren Features und Mini-Packmaß.

Sea to Summit Mit einem Packmaß von 5,1 Liter liegt der OUTDOOR-Kauftipp in der Spitzenklasse.

Technische Daten Preis 480 € Gewicht 1315 g Packmaß 5,1 l Gestänge 49 cm Aufbau Innenzelt zuerst, 4-5 min Reissfestigkeit Außenzelt 1,5 kg Wassersäule Boden 3500 mm Nutzfläche 1,8/1,6 qm Liegefläche 198/102 cm Lieferumfang 10 Y-Profil-Heringe mit Kordel a 7 g (nötig sind min. 7, bei Wind 10-16), Reparaturhülse

So haben wir das Sea to Summit TR2 in unserem Test 2021 bewertet:

Wetterschutz:

Komfort:

Gewicht/Packmaß:

Handling/Aufbau:

Haltbarkeit:

OUTDOOR

Herstellervideo

