Podcast Zelte: Was ihr beim Kauf wissen solltet

Podcast-Folge 49 Zelte: Was ihr vor dem Kauf wissen solltet

In der neuesten Podcast-Episode erklären wir euch, was ihr über Trekkingzelte wissen müsst – vom Gestänge über die Zeltform u.v.m.

Ralf Bücheler Tester aus Leidenschaft: Zelt-Experte Boris Gnielka.

Beruf und Berufung: Testredakteur Boris Gnielka war schon lange, bevor er beim OUTDOOR Magazin anheuerte, ein absoluter Zelt-Fan. Mittlerweile testet er die (eher) kleinen Behausungen für Natur und Campingplatz seit 21 Jahren. In dieser Podcast-Folge berichtet er, wie man das passende Zelt für die eigenen Zwecke findet, was man dafür ausgeben muss – und warum zelten so großartig ist, dass er erst damit aufhört, wenn das Altersheim naht.

Empfehlenswerte Zelte und Zeltfeatures zeigen wir euch in der Fotostrecke oben.

