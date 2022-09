Robust & Günstig Wanderausrüstung zum Spartarif

Sehr gut

Fazit Ein sehr guter, preiswerter Rucksack für den täglichen Einsatz.

Metallzipper, robustes Material, gedoppelter Boden: Der Gregory Nano 20 richtet sich mit seiner top Verarbeitung an alle, die einen Rucksack für häufige Einsätze suchen – ob zum Wandern oder dem täglichen Weg ins Büro, zum Einkaufen, in die Uni ... Dafür bringt er viele Features mit, etwa Kompressionsriemen, Netzseitenfächer, eine Trinksystemhalterung, ein Stretch-Vorfach sowie eine kleine Deckeltasche. Auch ein Bauchriemen für sicheren Sitz beim Biken sowie eine Aufnahme für Blink-Rücklichter hat er an Bord. Und leicht ist er: 580 Gramm bei 18 Liter Volumen. Bis zu einer Last von neun Kilo trägt er sich sehr gut – kontrolliert und ohne zu drücken. Dank dezent belüftetem Rücken und gelochten Trägern geht auch das Klima in Ordnung. Preis: 75 Euro.

