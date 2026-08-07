Ultraleicht biwakieren: Diese Essentials gehören in deinen Rucksack

Mit dem neuen Lite Ultra Stove System 0,8 l bietet Primus das beste Gaskochsystem für Grammzähler. Es handelt sich um das leichteste Modell seiner Klasse, der Topf (Inhalt: 0,8 l) aus gehärtetem Aluminium liegt dank der Titangriffe gut in der Hand und lässt sich ohne Gepfriemel mit dem Brenner verriegeln und abnehmen. Auch Kochzeit und Verbrauch überzeugen (3 min/5,5 g pro 0,5 l kochendes Wasser). Es gibt einen Piezozünder, Stützen für den Einsatz anderer Töpfe liegen bei.

GEWICHT 235 g; PREIS 170 €

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