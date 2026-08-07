Ultraleicht biwakieren: Diese Essentials gehören in deinen Rucksack

Biwakieren ist die puristischste Art, draußen zu übernachten: kein Zelt, kein Komfortprogramm – nur du, dein Schlafplatz und die Nacht. Genau das macht den Reiz aus: du bist näher dran an der Landschaft, hörst mehr, siehst mehr und wachst oft mit dem ersten Licht an einem Ort auf, den tagsüber viele nur im Vorbeigehen erleben.
Damit das Ganze nicht zur Zitter- oder Nassnummer wird, brauchst du aber ein Setup, das die Klassiker abfängt: Wind und Feuchtigkeit, kalten Boden, Kondenswasser und Insekten – plus die Basics für Wasser und eine warme Mahlzeit. Als Nächstes findest du deshalb Kaufempfehlungen für das nötige Equipment: Wetterschutz, Schlafsack, Matte, Kocher und Wasserfilter.
Outdoor Research HELIUM BIVY UL
Keine Lust, die Nacht in einem Biwaksack zu liegen, der dir ins Gesicht hängt? Dann solltest du dir den Helium Bivy von Outdoor Research anschauen. Die Oberseite besteht aus wasserdichtem, atmungsaktivem 2,5-Lagen-Material (Pertex Shield), der Boden aus recht robustem 40D-Nylon. Ein Kunststoffbogen sorgt für Kopffreiheit, in lauen Nächten lässt sich das 2,5-Lagenmaterial im Kopfbereich aufrollen. So kannst du, durch Moskitonetz geschützt, in den Sternenhimmel schauen.
GEWICHT 600 g; PREIS 300 €
Sea to Summit SPARK 7°/SPARK –1°
Die Sea to Summit Sparks zählen zur Elite der ultraleichten Daunenschlafsäcke. Dank körpernahem, nicht zu engem Schnitt, angenehmer Stoffe und anschmiegsamer Kapuze schläft man klasse. Der Spark 7° (330 €, 370 g/1,9 l – Gr. Regular) ist ideal für den Sommer (klettern-Temperaturlimit: 13/7 °C), der Spark –1° (450 €, 500 g/2,8 l) für drei Jahreszeiten. Neben den Herrenmodellen gibt es zum gleichen Preis eine über 30 Prozent praller gefüllte, wärmere Damenversion.
GEWICHT 370/500 g; PREIS ab 330/450 €
SPARK 7° für Herren hier im Partnershop bestellen
Leki SKYTERA FX CARBON SL
Einzigartig: Der neue Faltstock Skytera FX Carbon SL von Leki lockt mit einer Mischung aus Stabilität und niedrigem Gewicht, die ihresgleichen sucht – dank Carbonsegmenten und einem super in der Hand liegenden Griff aus leichtem Schaum. Weil sich das Gewicht auf das obere Segment konzentriert, schwingt der Stock sehr harmonisch, was Kraft spart. Bergab kann man sich mit dem Handrücken oben auf dem Griff abstützen. Länge: 110–130 cm, Compact: 100–120 cm.
GEWICHT 345 g (Paar); PREIS 185 €
Primus LITE ULTRA STOVE SYSTEM
Mit dem neuen Lite Ultra Stove System 0,8 l bietet Primus das beste Gaskochsystem für Grammzähler. Es handelt sich um das leichteste Modell seiner Klasse, der Topf (Inhalt: 0,8 l) aus gehärtetem Aluminium liegt dank der Titangriffe gut in der Hand und lässt sich ohne Gepfriemel mit dem Brenner verriegeln und abnehmen. Auch Kochzeit und Verbrauch überzeugen (3 min/5,5 g pro 0,5 l kochendes Wasser). Es gibt einen Piezozünder, Stützen für den Einsatz anderer Töpfe liegen bei.
GEWICHT 235 g; PREIS 170 €
Katadyn BEFREE AC 1.0L
Wer bedenkenlos Trinkwasser aus Bergseen und Bächen schöpfen will, braucht einen Wasserfilter. Unser Favorit: die Trinkflasche Katadyn Befree AC 1.0L aus flexiblem, aber robustem Kunststoff. Sie ist federleicht, braucht zusammengerollt kaum Platz und der ans Trinkventil angedockte, seit fast zwei Jahrzehnten bewährte Hohlfaserfilter reinigt bis zu zwei Liter Wasser pro Minute. Zudem lässt er sich gut reinigen und einfach austauschen. Kapazität: bis zu 1000 l.
GEWICHT 75 g; PREIS 60 €
Rab ULTRASPHERE 5
Frisch auf den Markt gekommen, lockt die Rab Ultrasphere mit einem spitzen Wärme-Gewichts-Verhältnis: Sie wiegt 350 Gramm (Packmaß: 1,0 l) und wärmt bis minus zwei Grad – das schaffte bis dato noch kein Modell in unseren Tests. Die 7,5 Zentimeter dicke Matte polstert gut, durch die recht schmale, sich ab den Schultern verjüngende Liegefläche empfiehlt sich die Normalversion aber vor allem für ruhige, schlanke Personen. Alle anderen sollten zur Wide-Version greifen.
GEWICHT 350 g; PREIS ab 200 €
Mont Bell ALPINE THERMO BOTTLE
Mont Bell liefert die beste Thermoskanne fürs Bergsteigen: Keine andere auf dem Markt vereint niedriges Gewicht und hohe Isolation so gekonnt wie die superb verar- beitete Alpine Thermo Bottle. Auch das Handling begeistert: Der sechseckige Drehverschluss lässt sich selbst mit dicken Handschuhen gut greifen, am Kunststoffbecher verbrennt man sich weder Mund noch Hände, und durch die breite, rutschfeste Basis steht er selbst auf schrägem Fels sicher.
GEWICHT 350 g (0,9 l); PREIS 85 €
Hilleberg ROGEN 2
Das Rogen 2 ist perfekt, wenn man eine sehr leichte, komfortable, sturm- und wetterfeste Zwei-Personen-Kuppel will. Es begleitet uns seit Jahren im Dauertest und hat uns nie im Stich gelassen – dank stabilem 70D-Nylon-boden und Silikon-Außenzelt, das drei- bis viermal reißfester ausfällt als üblich. An den Türen sorgt robustes Powermesh für Windschutz. Typisch Hilleberg: der einfache, schnelle Aufbau mit unkaputtbaren Metallschnallen zum Nachspannen.
GEWICHT 2165 g; PREIS 1405 €