Robust und günstig Trekking geht auch mit kleinem Budget

Auch wer auf große Tour will, erhält für kleines Geld top Ausrüstung. Rund 750 Euro kostet das Paket – hier schlagen Schuhe, Zelt und Rucksack am meisten zu Buche. Dafür liegt man dann ohne Rückenschmerzen und Blasen an den Füßen in einem trockenen Zelt. »Dieses Set eignet sich sogar für Touren in Nordskandinavien«, meint Ausrüstungs-Redakteur Frank Wacker.