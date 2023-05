Nach Freiburg kommen Wanderer recht einfach per Zug; z.B. Hamburg–Freiburg, einmal in Karlsruhe umsteigen, etwa 6 h. Mit dem Auto fährt man von Norden kommend auf der A5 über Karlsruhe in den Breisgau, aus Bayern auf der A81 über Stuttgart.

Baden in der Stadt: Wer sich nach dem Wandern abkühlen will, lässt sich in das Becken nahe der Fabrikstraße sinken: Felsen stauen hier die Dreisam auf. Noch schöner sind die Gumpen an der Dreieckswiese – wegen der pumpenden Muskelmänner auch Venice Beach Freiburgs genannt.

Wer sich nach dem Wandern abkühlen will, lässt sich in das Becken nahe der Fabrikstraße sinken: Felsen stauen hier die Dreisam auf. Noch schöner sind die Gumpen an der Dreieckswiese – wegen der pumpenden Muskelmänner auch genannt. Insidertipp : Kehrt man auf dem Abstieg vom Rosskopf in der Gaststätte St. Ottilien ein – und das sollte man unbedingt –, verfällt man im Schatten der alten Kastanien leicht dem nachmittäglichen Müßiggang. Es lohnt sich aber, sich aufzuraffen und zur Kapelle hinter dem Biergarten zu gehen. Die Wände im Innern sind mit schönen Fresken bemalt, und hinten führt eine Tür hinab zur Grotte. Hier soll sich die heilige Odilia versteckt haben, die Schutzpatronin des Elsass. Unter modernen Buntglasfenstern rinnt Wasser in ein Becken, und besonders an heißen Tagen ist die Kühle wundervoll.wundervoll. st-ottilien.com

Tipps für Veranstaltungen und Touren außerhalb Freiburgs stehen unter schwarzwald-tourismus.info

So haben wir Freiburg & Umgebung erlebt

München brüstet sich ja gerne mit seiner Nähe zu den Bergen. Und an föhnverklärten Tagen könnte man wirklich glauben, dass die Alpen gleich hinter der Stadtgrenze beginnen. Als Oberbayer weiß ich aber: Eineinhalb Stunden fährt man immer, am Wochenende gern auch doppelt so lang. Umso erstaunter bin ich bei meiner ersten Reise in den Schwarzwald, als ich in Freiburg aus der Trambahn steige, über die Straße gehe – und auf dem Wanderweg zum Schauinsland stehe, dem berühmtesten der Freiburger Hausberge. Er ragt im Osten der Stadt auf. Gleich geht es auf einem Wurzelpfad steil durch den Wald hinauf, und innerhalb von Minuten ist die Stadt weit weg. Fast allein spaziere ich an diesem sonnigen Nachmittag dahin, nur ab und an überholen Jogger. Und oben auf dem Kybfelsen fläzen sich bereits zwei Mountainbiker auf der breiten Holzliege, von der man weit über den Schwarzwald schaut. Studenten wahrscheinlich. Knapp 25.000 sind an der Freiburger Universität eingeschrieben, und nicht wenige vor allem wegen der Berge. Einfach nur zu wandern, finden sie offensichtlich zu lahm.