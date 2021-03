Wilde Pfade im Schwarzwald Wandern auf dem Albtal-Abenteuer-Track

Unterkunftsempfehlungen im Albtal

Schwarzwald-Strand: Viel Holz, urige Kaminöfen und ein Sandstrand direkt am Ufer der Alb – das bieten mitten in Bad Herrenalb die drei Ferienwohnungen von schwarzwaldstrand.de. Außerdem gibt es einen gemütlichen Gemeinschaftsbereich. Ab 115 Euro/Nacht bei 2 Pers., weitere Personen: 20 Euro, Mindestbuchung: 2 Nächte.

Auf der Talwiese (Endpunkt der Family-Etappe des Abenteuer-Tracks) steht eine besondere Unterkunft: ein Baumhaus, in dem man im eigenen Schlafsack übernachtet. Es hängt in drei Metern Höhe. Komposttoilette, außerdem Handy-Ladestation und Brauchwasser.89 Euro/Nacht (bis 6 Pers.). baumhaustechnik.de Im eigenen Zelt: Am Startpunkt von beiden AlbtalTrack-Etappen und recht zentral in Bad Herrenalb liegt der Erlebniscampingplatz. Ab 9 Euro pro Nacht. albtal-arena.de. Direkt nebenan wartet das Freibad mit Quellwasser-Becken. stw-badherrenalb.de

Einkehrtipps

Auf dem Albtal-Track : Aktuell gibt es auf Etappe eins keine Einkehrmöglichkeit. Die kürzereFamily-Etappe endet an der Talwiesenschänke im Gaistal (saisonalregionale Küche; talwiesenschaenke.de). Auf Etappe zwei bietet nach etwas mehr als halber Strecke der noble »König von Preußen« in der Klosterruine Frauenalb Wildgerichte (koenig-von-preussen.eu). Wer es bescheidener mag, packt Würstchen in den Rucksack und nutzt die Grillstelle am Bernsteinfelsen nach fast einem Drittel der 2. Etappe.

Die Tipps unserer Reiseredakteurin Kerstin Rotard

Ziegel-Museum: Auf sogenannten »Feierabend-Ziegeln« hinterließen Handwerker Wünsche und Kommentare. Eine spannende Sammlung zeigt das Herrenalber Museum; außerdem ein Faksimile des Bad Herrenalber Gebetsbuchs. museum-bad-herrenalb.de

Da soll es hochgehen? Monika nickt und deutet zur Bestätigung auf die Track-Markierung an einem Baum. »Und zwar immer dem Seil nach«, sagt sie. Mit dem einen Fuß auf dicken Steinen Halt finden, den anderen hinterherziehen, immer mal wieder ins Seil greifen und sich hochstemmen. Das Herz schlägt schneller, der ganze Körper arbeitet. Nach der Steilstelle verliert sich der Pfad. Lediglich Spuren führen den Hang hinauf, im Zickzack zwischen dicht stehenden Bäumen, vorbei an Felsbrocken, Zweige streifen Kopf und Schultern. »Das ist die Idee«, ruft Monika von hinten. »Den Weg suchen und finden, genau schauen, und am liebsten ohne Navi-App, sondern mit den eigenen Augen.« Crosswandern nennen sie hier im Albtal diese Spielart des Abenteuerns. Oben folgt man dankbar ein Stück dem berühmten Weitwanderweg Westweg – nach der Seilpassage gefühlt eine Autobahn. Bald bietet sich eine großartige Aussicht: An der Schweizerkopfhütte, einem eckigen Holzpavillon mit Panorama-Fenstern, reicht der Blick über das frischgrüne Gaistal und weiter das Tal der Alb entlang nach Norden...den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 04/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

