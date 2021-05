Schwarzwald - Wiesental Auf einsamen Pfaden an Belchen & Co.

Iris Kürschner/ www.powerpress.ch Wer über den Gisiboden wandert, taucht in ein Idyll aus Bergwiesen ein.

Tipps zur Planung

Hin- und rumkommen: Per Bahn nach Zell, dort in den Bus nach Schönau umsteigen. Ab einer Übernachtung bekommt man die Gästekarte Konus, die die freie Nutzung des ÖPNV und teils eine gratis Rückreise einschließt.

Orientieren: Das fantastische Wandergebiet rund um Schönau, Wieden und Todtnau wird mit der Wanderkarte »Wandern am Belchen«, 1:30 000, abgedeckt, erhältlich für 3,50 Euro in der Touristinformation Schönau oder unter schwarzwaldregionbelchen.de. Auf der Rückseite stehen 25 Wandervorschläge mit Wegbeschreibung.

Informieren: Gute Broschüren zu den Themenpfaden sind für 1,50 Euro plus Porto auf schwarzwaldregion-belchen.de oder direkt in den Tourist-Informationen Schönau und Wieden erhältlich. Informationen zum angrenzenden Gebiet rund um Todtnau auf hochschwarzwald.de

Schmökern: Der etwas andere Reiseführer für Stille-Winkel-Sucher: Südschwarzwald, von Wolfgang Abel, Oase Verlag 2015, 24 Euro. Wer geheimnisvolle Plätze und ihre Geschichte sucht, dem empfiehlt sich das auch ansprechend fotografierte »Kraftorte im südlichen Schwarzwald« von Birgit-Cathrin Duval, Oertel+Spörer Verlag, 2021, 21,95 Euro. Für den tieferen Einblick in einen besonderen Naturraum: »Das Biosphärengebiet Schwarzwald« von Werner Konold und Bernd-Jürgen Seitz, Silberburg- Verlag 2018, 14,99 Euro.

Unterkünfte im Südschwarzwald

Aussichtsloge: Die Almwirtschaft Knöpflesbrunnen hoch über Todtnau bietet zwei Mehrbett- und ein Doppelzimmer. Offen: Mai–Okt., Küche 11–18 Uhr, Di und Mi. Ruhetag. Eine Webcam erlaubt Einblick ins aktuelle Wetter, knoepflesbrunnen.de

Urig unterkommen: Ein originales Schwarzwaldhaus zum Wohlfühlen und um fein zu speisen, im ehemaligen Stall befinden sich Sauna und Schwimmbad: das Gasthaus Tanne in Tunau, Tel. 07673/310, tanne-tunau.de (siehe Bild unten)

Schwarzwald-Wellness: Fast jeden Wunsch erfüllt der Traditionsbetrieb mit Spa-Haus – das Naturparkhotel Waldfrieden thront auf dem Hochplateau von Herrenschwand, Tel. 07674/920930, derwaldfrieden.de

Unterm eigenen Dach: Für Outdoorer bietet sich der zentral und grün gelegene, familiäre Campingplatz Schönenbuchen in Schönau an. Er besitzt sogar eine eigene Sauna. Und das Freibad ist direkt nebenan, Tel. 07673/7610, camping-schoenau.de

Iris Kürschner/ www.powerpress.ch Im Gasthaus Tanne in Tunau schmeckt es drinnen so gut wie es von draußen aussieht.

Hier lässt es sich gut einkehren

Slow Food: Zu Slow Food – einer Bewegung, die sich für biokulturelle Vielfalt und tiergerechte Haltung einsetzt – wird man vom Slow-Food-Verein berufen. Wie die Tanne (Tunau) und der Waldfrieden (Herrenschwand).

Vegetarisch: In Multen auf der Ostseite des Belchen verwöhnen Eva Wollweber und Christian Leppert mit kreativer, vegetarischer Bioküche in einem alten, charmanten Schwarzwaldhaus. Hier lässt es sich auch sehr schön übernachten. Tel. 0 76 73/74 92, haussonne.com

Einfach gut vespern: Mit viel Flair verführt das gut 300-jährige Schwarzwaldhaus der Gaststätte Holzer Kreuz zur Einkehr. Empfehlenswert sind die Vesperplatten mit eigenem Speck und selbstgebackenem Brot. Es gibt auch Gästezimmer. holzerkreuz.de

Iris Kuerschner, www.powerpress.ch

Tipps von Fotografin und Autorin Iris Kürschner

Majestätisch: Weidbuchen sind bizarre Baumcharaktere. Die schönsten stehen zwischen Holzer Kreuz und Herrenschwand, außerdem zwischen Wiedener Eck und Knöpflesbrunnen, auf dem Weidbuchenpfad von Schönenberg zur Stuhlsebene und an der Belchen- Südseite (Hohfelsen).

Verführerisch: Schwarzwälder Kirschtorte gehört zwar zum Schwarzwald-Klischee – aber ich liebe sie! Im Hotel Belchen- Multen bereitet der Chef sahnige Prachtexemplare zu. belchen-multen.de

Ganz frisch: Im Bergfrühling, bevor die Rinder weiden, sind die Wiesen ein buntes Schauspiel. Man genießt es unter anderem auf dem Weidelehrpfad von Herrenschwand nach Präg.

Extra Tipp: In den Berg entführt eine Exkursion mit der Grubenbahn, der einzigen im Schwarzwald. Sie fährt im Bergwerk Finstergrund bei Wieden, wo bis zu 500 Millionen Jahre alte Kristallingesteine glitzern. Führung 8 Euro, finstergrund.de

Iris Kürschner/ www.powerpress.ch Oberhalb des Präger Kessels träumt es sich wunderbar in den sonnigen Tag hinein.

"Schleichwege" – der Wiesental-Reisebericht

Ich wende mich nach Westen und entdecke einen Panoramaweg, der einsam zum Belchen führt. Sonst bin ich immer von Schönau vier Stunden zum Belchenhaus hinaufgewandert, mit vielen freien Blicken, schattigen Waldpassagen und einigen Höhenmetern – ebenfalls herrlich. Die Sonne strahlt vom Himmel, und als ich nach einer guten halben Stunde auf eine »Himmelsliege« stoße, eine geschwungene Holzbank, bequem wie ein Sofa, kann ich der Versuchung nicht widerstehen und setze mich hinein, die Beine in angenehmer Höhe auf dem warmen Holz. Der Blick schweift zu den Alpen. Unter dem Band der vergletscherten Gipfel wogen die Hügelwellen des Großen und Kleinen Wiesentals, ein Mosaik aus Weiden und Wäldern, über das sich Einsiedlerhöfe mit mächtigen Walmdächern verstreuen, und in der Ferne liegt die Schweizer Grenzstadt Basel unter Dunst ... den kompletten Reisebericht lest ihr in OUTDOOR-Ausgabe 07/2021 – ab 1. Juni am Kiosk oder als E-Paper – wahlweise auch als Einzel-PDF zum Download

OUTDOOR Ausgabe 07/2021

