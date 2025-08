UNESCO-Biosphärenreservat Rhön: Nächte unter Sternen

Traumhaft ist die Aussicht aus den Rhön-Butzen. Zwei schlichte Holzhütten mit Panoramafenster, entworfen von einem jungen Architekten, platziert wie Guckkästen. Fasziniert bewundere ich die mir zu Füßen liegende Landschaft des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön, das "Land der offenen Fernen". Die weichen Hügel. Das Wolkenspiel. Und dann: den Sternenhimmel. Dieses Funkeln und Glitzern. Hier, im Sternenpark Rhön, stört kein Licht die Sicht. Wer sich in die Butze legt, sieht bei klarem Himmel sogar die Milchstraße.

Direkt an den Rhön-Butzen vorbei führt der Hexenpfad. Ein ausgezeichneter Rundwanderweg mit seltener Orchideenpracht, der nicht wegen Schreckgestalten so heißt, sondern wegen des Schmetterlings "Berghexe". Drei Kilometer, gesäumt von Streuobstwiesen, Ausblicken und botanischen Besonderheiten.

Westernreiten mit Weitblick

Westernreiten auf der Stockborn Ranch bei Dermbach. Reitlehrerin Ina, zierlich, kernig, erfahren, wählt sorgsam ein Pferd für mich aus. Cheyenne heißt die Paint-Horse-Stute, mit der es später ins Gelände geht. Ein Verlasspferd, wie Ina sagt. Zuerst aber Satteln – uff, so ein Westernsattel wiegt 15 bis 20 Kilogramm – und dann auf den Platz: Schritt für Schritt erklärt sie die Hilfen – ohne Druck, aber mit Anspruch. "Öffne mit dem Zügel die Tür", erklärt sie den Richtungswechsel. "Schau in die Richtung, in die du reiten möchtest."