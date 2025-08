Mit dem Hausboot durch den Naturpark Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale

Die Landschaft erinnert an Kanada, der Hohenwarte-Stausee an einen Fjord. Und doch: Wir sind hier im Naturpark Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale. Auf dem verzweigten Stauseegebiet rund um die Saalekaskade, dem "Thüringer Meer", schwimmt ein kleines Holzhaus. Ein Rollyboot. Drinnen: Bett, Küche, Bullauge. Draußen: Wasser, Weite, Wald. "Ich habe meine Work-Life-Balance gefunden", sagt Bootsvermieter Helge Hegenbarth, lacht und springt mit uns vom Dach des Rolly-boots in den See.