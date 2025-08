Naturpark Südharz: Ziegen, Bier und Panorama

Zum Frühstück eine erste kleine Zeitreise: Das TinySky Resort ist Teil des Design-Hotels Nordhäuser Fürstenhof, dessen Ambiente die Glanzzeiten der Goldenen 1920er-Jahre und ihrer Hollywood-Filme in jedem Detail widerspiegelt. Im Restaurant Charlie’s – nach Charlie Chaplin – lässt ein raffiniertes Buffet den Tag gut beginnen.

Dampf und Träume

Dann pfeift die Dampflok. Direkt gegenüber liegt der Bahnhof der Harzer Schmalspurbahn. Hier setzt sich die Lok von 1956 in Bewegung. Rauch zieht über die Baumwipfel, der Zug ruckelt und rattert durch den Wald. Mittendrin: Zugchefin Kerstin Thomas, die mit einem langen Hammer die Bremsen prüft, mit ihrer grünen Kelle das Zeichen zur Abfahrt gibt und Löcher in unsere Tickets stanzt. Alles bestens gelaunt. Seit zwanzig Jahren fährt sie auf dieser Strecke. "Ein Traumjob", sagt sie und lächelt. Bald ist Sophienhof erreicht – eine Bedarfshaltestelle im Naturpark Südharz, an der nur aussteigt, wer der Schaffnerin Bescheid sagt.