Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal: Fachwerk und Fahrradliebe

Hausgebrautes, Herzhaftes, Historisches – das Brauhaus zum Löwen ist Brauerei und Hotel in einem. Gebraut wird jede Woche. Saisonal gibt es Sonderbiere: Kupferbier von Januar bis März, im Sommer Brombeer-Mix und Pflaumen-Mix.

Treffurt ist ein kleines Fachwerkstädtchen an der Werra im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Kopfsteinpflaster, Giebel, Rosen an den Fassaden – der ideale Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren.

Direkt am Werratal-Radweg liegt das Hotel 1601 in Treffurt. Ein Inklusionshotel, barrierefrei, persönlich geführt, mit Sinn für Stil und Substanz. Die Zimmer tragen Namen wie "Katzenzimmer" oder "Schwanenzimmer" – benannt nach Tierskulpturen des Künstlers Matthias Garff. "Das macht es auch für alle Mitarbeitenden leicht, das jeweilige Zimmer zu finden", sagt Gastgeber Ralf Stützer. Renaissance-Stuckdecken treffen auf rote Design-Kuben. Und natürlich große Fotos der Tierskulpturen. Im Foyer hängt ein Fahrrad, als Schrein für die Madonna del Ghisallo, Schutzpatronin der Radfahrenden. Das historische Haus – einst ein Adelssitz – ist aus dem Jahr 1601, daher der Name des Hotels.