Naturpark Thüringer Wald: Teller voller Heimat

Ein Gasthaus mit Seele

In Schmiedefeld, inmitten des UNESCO-Biosphärenreservats Thüringer Wald, liegt das Hotel Gastinger. Ein Familienbetrieb: Oma macht die Blumendeko, Opa steht am Herd. Tochter Lina töpfert und hilft an der Rezeption. Mutter Gastinger empfängt im orangen Kleid mit einem großen Lächeln. Und gekocht und dekoriert wird mit dem, was direkt hinterm Haus wächst.