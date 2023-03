Der größte Nationalpark Finnlands liegt in Lappland an der Grenze zu Norwegen. Dort geht der Nationalpark in den 1409 km² großen Øvre-Anárjohka-Nationalpark über. Namensgebend und prägend ist der Fluss Lemmenjoki, der im Inarisee mündet. Der Nationalpark ist eingeteilt in ein Wildnis- und ein Basisgebiet. In der Wildnis gibt es keine ausgewiesenen Wanderwege. Hier wachsen Kiefern, Birken und Fichten, es gibt ausgedehnte Moorflächen und Braunbären, Steinadler sowie Elche leben hier. In kleinen Gebieten darf man sich eingeschränkt auf markierten Pfaden bewegen. Im Basisgebiet locken 60 Kilometer an Wanderwegen mit ausgewiesenen Feuerstellen und Schutzhütten. Traditionelle Flussboote führen durch die Landschaft und zu Schürfgebieten der ehemaligen Goldgräber. Auf Führungen kann man auch selbst das Goldwaschen ausprobieren.