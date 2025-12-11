Deutsche Grand Canyon, Amazonas & Co

Die Wutachschlucht erstreckt sich über etwa 33 Kilometer im südlichen Schwarzwald und gilt mit bis zu 170 Metern Tiefe als Deutschlands "größter Canyon". Wild fließende Bäche, moosbewachsene Felsen, Wasserfälle und steile Wände machen sie zu einem der eindrucksvollsten Schluchtensysteme Europas.

Vergleich & Besonderheit:

Zwar fehlt der Wutachschlucht die schiere Größe des Grand Canyons (über 1.800 Meter tief, 446 km lang). Doch wer hier wandert, steht nicht am Rand, sondern mittendrin – zwischen rauschendem Wasser, engen Felspassagen und dichter Vegetation.

Wander-Tipp: Die klassiche Tagestour durch die Wutachschlucht dauert ca 4 Stunden und startet am Wanderparkplatz Wutachmühle.