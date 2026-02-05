Ist Wandern bei Erkältung noch gesund?

Fitness-Tracker sind sehr gute Tools, aber gerade junge Athleten schauen häufig leider nur noch aufs Whoop oder ihre Garmin-Uhr und fühlen nicht mehr in ihren Körper hinein. Dann werden Warnsignale wie Halskratzen oder eine kitzelnde Nase schnell ignoriert und trotzdem intensiv trainiert, da die Fitnesswerte doch im grünen Bereich liegen. "Ich bin ein Freund der Herzfrequenzvariabilität, auch HFV oder HRV genannt, denn sie spiegelt den Zustand des autonomen Nervensystems aus Sympathikus und Parasympathikus wider", sagt Dr. Denis Biró. Wenn die HFV niedrig ist, dann liegt meist eine hohe Stressbelastung vor, das Immunsystem ist dann anfälliger für Infekte. Dann sollten keine intensiven Belastungen erfolgen, sondern ein Ruhetag eingeplant werden, um das Infektrisiko zu reduzieren und die HFV wieder in den Normalbereich zu befördern. Auch das Schlaftracking vieler Devices ist sehr wertvoll. Nicht nur die Schlafdauer ist hilfreich, sondern auch die Dauer der einzelnen Schlafphasen. Allein für den pädagogischen Effekt sind die Werte nützlich, um rechtzeitig schlafen zu gehen und so das Krankheitsrisiko zu minimieren.