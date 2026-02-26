Anmelden
Banks Snow GTX: Jetzt den Testsieger mit 30% Rabatt abstauben!

Winterstiefel im Check
Hanwags Topmodell im Sale: der Banks Snow GTX

Überragender Allround-Winterschuh mit griffiger Sohle und perfektem Halt. Jetzt 30% günstiger zu bekommen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.02.2026
Hanwag Banks Snow GTX Winterschuhe
Foto: Studio Nordbahnhof / Getty Images

Pro und Contra zum Banks Snow GTX

Das hat uns am Winterwanderschuh gut gefallen:

 griffige Sohle (Details s.u.)

 umschmiegt den Fuß, stützt und führt perfekt

 wird auch bei mildem Wetter nicht schwitzig

 überragender Allround-Winterschuh

Top-Deal: Banks Snow GTX hier 30 % günstiger - nur 223,97 €

Winterschuhe sind nichts Neues: Seit Jahrtausenden fertigen die Inuit mollig warme Stiefel aus dicken Fellen von Robben, Eisbären oder Karibus. Isolierte Wanderstiefel kamen dagegen erst im letzten Jahrzehnt so richtig in Mode, weil immer mehr Naturbegeisterte auch im Winter auf Tour gingen. Hanwag zählt zu den Pionieren in diesem Segment: 2008 brachte der Schuhprofi die Icegrip-Sohle auf den Markt, die dank mikroskopisch kleiner Glaspartikel im Gummi auf Eis deutlich mehr Grip bot als klassische Varianten. Das kam so gut an, dass die Konkurrenz ebenfalls spezielle Wintermodelle schuf – Sohlenmarktführer Vibram verarbeitet seither unter anderem feinste Mineralpartikel, Continental und Michelin vertrauen auf das Know-how aus der Autoreifenherstellung. Zudem setzte Hanwag von Anfang an auf eine starke Sohlenisolierung, leistungsfähige Kunstfaserfüllungen und wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex-Membranen – bis heute der Standard für hochwertige Winterwanderstiefel wie den Banks Snow GTX (UVP 320 €). Seine Sohle kommt inzwischen von Vibram, eine Mini-Gamasche verhindert, dass Schnee hineinrutscht, und die Ferse besitzt eine Führung, die den Riemen einer Schneeschuhbindung fixiert.

Hanwag Banks Snow GTX - Wanderschuhe - Winter
Hanwag


Technische Daten Hanwag Banks Snow GTX

Hanwag Banks Snow GTX - Wanderschuhe - Winter
Hanwag

So sieht das Damenmodell aus. Gewicht: 1220 g / Paar (Größe 38) - Einsatzgebiet: Winterwandern, Schneeschuhwandern

Weitere Winterstiefel im Test

Fazit

