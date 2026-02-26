Banks Snow GTX: Jetzt den Testsieger mit 30% Rabatt abstauben!

Winterschuhe sind nichts Neues: Seit Jahrtausenden fertigen die Inuit mollig warme Stiefel aus dicken Fellen von Robben, Eisbären oder Karibus. Isolierte Wanderstiefel kamen dagegen erst im letzten Jahrzehnt so richtig in Mode, weil immer mehr Naturbegeisterte auch im Winter auf Tour gingen. Hanwag zählt zu den Pionieren in diesem Segment: 2008 brachte der Schuhprofi die Icegrip-Sohle auf den Markt, die dank mikroskopisch kleiner Glaspartikel im Gummi auf Eis deutlich mehr Grip bot als klassische Varianten. Das kam so gut an, dass die Konkurrenz ebenfalls spezielle Wintermodelle schuf – Sohlenmarktführer Vibram verarbeitet seither unter anderem feinste Mineralpartikel, Continental und Michelin vertrauen auf das Know-how aus der Autoreifenherstellung. Zudem setzte Hanwag von Anfang an auf eine starke Sohlenisolierung, leistungsfähige Kunstfaserfüllungen und wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex-Membranen – bis heute der Standard für hochwertige Winterwanderstiefel wie den Banks Snow GTX (UVP 320 €). Seine Sohle kommt inzwischen von Vibram, eine Mini-Gamasche verhindert, dass Schnee hineinrutscht, und die Ferse besitzt eine Führung, die den Riemen einer Schneeschuhbindung fixiert.