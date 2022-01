Support Your Local Dealer Rucksäcke besser beim Händler kaufen

Wenn beim Wandern Nacken, Schultern oder Kreuz schmerzen, wird die Schuld meist dem schweren Gepäck zugeschrieben. Doch oft liegt die Ursache nicht an der Last, sondern am Rucksack. Ein perfekt sitzendes Modell trägt sich nämlich selbst stark beladen so gut, dass man es fast nicht spürt, sagt OUTDOOR-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker.

Einen solchen Lastenträger findest du online nur mit viel Glück – schließlich muss nicht nur die Rückenlänge stimmen. Auch die Polsterung und Ausformung des ganzen Tragesystems einschließlich Hüftgurt und Schulterriemen müssen zu deiner Statur passen. Und das lässt sich nur durch Probetragen verschiedener Modelle herausfinden – am besten bei deinem Händler vor Ort. Er hat dafür in der Regel auch Stopfmaterial und Ballast am Start, denn beladen fallen Unterschiede oder Druckstellen viel deutlicher auf. Bei Wander- und Alpinrucksäcken genügen dazu fünf Kilo, bei Trekkingmodellen sollten es 15 Kilo Last sein.

"Meist reichen dort dann schon wenige Minuten, um festzustellen, welcher Kandidat am besten sitzt", so Wacker, der früher selbst im Outdoor-Fachhandel tätig war. Er rät dazu, mit jedem Probanden kurz auf und ab zu gehen, wenn möglich Treppen zu steigen und auch ruhig mal den Oberkörper ruckartig hin- und herzudrehen. "Dabei zeigt sich, ob ein Rucksack fest und sicher sitzt oder herumschaukelt", so der Experte.

Genauso wichtig wie der Sitz ist eine effektive Lastübertragung. Um zu prüfen, wie gut deine Auswahlmodelle das Gewicht von den Schultern nehmen können, musst du nur die Lastkontrollriemen straffen. Sie sorgen allerdings nur dann für Erleichterung, wenn sie oberhalb deiner Schulterkrone sitzen. "Ein Blick in den Spiegel schafft Klarheit", so Wacker. Liegen sie auf Höhe der Schultern oder gar darunter, solltest du dir einen weiteren Kandidaten oder den gleichen in einer anderen Länge geben lassen. In der Höhe verstellen lassen sich Lastkontrollriemen bei Tages-, Wander- und Alpinmodellen nämlich fast nie. Diese bieten auch sonst kaum Einstelloptionen, müssen also auf Anhieb perfekt sitzen. Trekkingrucksäcke hingegen gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, hier kannst du oft auch Schultergurt- oder Rückenlänge feinjustieren, bei einigen sogar Hüftgurt und Tragesystem verformen. Frank Wacker: "Dann verschmilzt der Rucksack geradezu mit deinem Körper – ein solches Modell wirst du nie wieder hergeben wollen!"

Fragen an den Händler

Für welche Maximallast ist der Rucksack ausgelegt? Gibt es das Modell als Damenvariante, in weiteren Größen oder Rückenlängen? Lässt sich das Tragesystem in der Höhe verstellen? Kann ich die Rückenauflage an meine Statur anpassen? Für welche Art von Touren eignet sich der Rucksack ideal?

Worauf du beim Probetragen achten solltest

Lastkontrollriemen, Rückenwölbung, Schultergurte, Hüftgurtwinkel ... auf diese Punkte kommt es beim Anprobieren des Rucksacks an:

OUTDOOR / Hersteller

Noch mehr über Rucksäcke erfahrt ihr auch in unserem Podcast:

Ihr könnt die Podcast-Folge entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Eine Aktion aus unserer Reihe "Support your local dealer!"