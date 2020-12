Winterbekleidung - Handschuhe - Gamaschen Winterwandern: Die optimale Bekleidung

(Weitere Tipps auch in der Fotostrecke oben)

Brauche ich zum Winterwandern ein komplett neues Outfit?

Nein. Ein Großteil eurer Wander-­Bekleidung kommt auch im Winter zum Einsatz: Funktionsjacke und Softshell werden mit dicker Funktionswäsche genauso winterfest wie Wander- oder Regenhose – Ihr werdet staunen, wie warm es beim Wandern sein wird. Wichtig für Pausen: eine warme Jacke zum Überziehen, zum Beispiel ein dicker Fleece oder eine mit Kunstfasern/Daunen gefüllte Jacke wie die recht günstige Schöffel Piemont (200 Euro, siehe Preisvergleich unten).

Profitipp: Schichtwechsel

Durch die Kombination mehrerer ­Kleidungsschichten ist man selbst für eisige Minusgrade gewappnet.

Sich beim Wandern zu warm anzuziehen, zählt zu den größten Fehlern auf Wintertouren. Denn dann schwitzt man kräftig, durchnässt die Bekleidung – und in der nächsten Pause friert man erbärmlich. Abhilfe schaffen mehrere dünne Bekleidungsschichten nach dem Zwiebelprinzip, zum Beispiel warme Funktionsunter­wäsche, darüber ein dünnes Microfleece und ­unter Umständen eine Weste, zum Schluss dann Softshell oder Funktionsjacke. Diese kombiniert man je nach Bedarf: In der prallen ­Sonne etwa kann man auf das Fleece verzichten, während man es im Schatten braucht. Wird es gegen Abend noch kühler, kommt zusätzlich die Weste zum Einsatz. Am besten nimmt man anfangs ­etwas mehr Bekleidung mit und experimentiert ein wenig, wie man sich am wohlsten fühlt – je nach Kälteempfinden und Aktivitätslevel gibt es hier von Person zu Person große Unterschiede.

Drake Images Nach dem Zwiebelprinzip kleiden ist auf Outdoor-Touren immer gut.

Sollte ich spezielle Winterwanderstiefel kaufen?

Nein, in der Regel reichen Wander- oder Trekkingstiefel und ein Paar dicke Socken – vorausgesetzt, das Außenmaterial der Schuhe besteht ganz aus Leder oder sie besitzen ein atmungsaktives, wasserdichtes Futter, beispielsweise aus Gore-Tex. Durch die Gehbewegung kühlen die Füße weniger stark ab, als man denkt. Man sollte aber darauf achten, dass die Schuhe nicht zu eng geschnürt werden – sonst drohen kalte Füße.

Socken sollten einen hohen Wollanteil besitzen – dieser sorgt für mollige Wärme. Produktempfehlungen: Falke TK4 (Preisvergleich siehe unten), Mountaineering extra heavy von Smart­wool und von Woolpower die 600er Socks.

Wann braucht man zum Wandern Schneeschuhe?

Solange der Schnee nicht höher als 20 Zentimeter liegt, braucht man Schneeschuhe kaum. Sie spielen ihre Stärken vor allem dann aus, wenn der Schnee schon einige Zeit liegt und die Oberfläche durch Wind und Sonneneinstrahlung tragfähiger wird. Dann sinkt man als Winterwanderer mit Schneeschuhen nicht mehr ein, während man zu Fuß durchbrechen würde. Erfreulich: Viele Outdoor-Geschäfte vermieten Schneeschuhe gegen eine faire Gebühr. Fragt euren Händler, oder erkundigt euch in den ­Läden am ­Urlaubsort. Für alle, die sich ein neues Paar Schneeschuhe kaufen wollen, haben wir ein paar Kauftipps – inklusive Online-Preisvergleich hier:

Welche Aufgabe erfüllen ­eigentlich Gamaschen?

Gamaschen legen sich wie eine zweite Haut um den Schaft der Stiefel und den unteren Teil der Hosenbeine. Das verhindert, dass Schnee von oben in die Schuhe hineinrutscht, wenn man durch tiefen Schnee stapft – unverzichtbar beim Winterwandern.

Sparfüchse kaufen die Tatonka Gaiter 420 HD (20 Euro, tagesaktuelle Preise siehe unten), wer hingegen Wert auf bestmögliche Funktion legt, entscheidet sich für die Crocodiles von Outdoor Research – die Mutter aller Top-Gamaschen (60 Euro).

Kann man bereits vor der Tour absehen, dass unterwegs größere Schneefelder zu überwinden sind, sollte man auf alle Fälle Gamaschen und Trekkingstöcke mit breiten Tellern mitnehmen. Führt die Tour dazu über steile Pässe oder ist sogar mit eisigen Passagen zu rechnen, dann sollten auch Leichtsteigeisen oder Grödel sowie Handschuhe nicht fehlen. Wer sicher gehen will, nimmt noch einen Leichtpickel mit. Er erhöht das Rucksackgewicht zwar um rund 300 Gramm, spendet aber Sicherheit im Steilen.

Für leichte Winterwanderungen im Schnee empfehlen sich beispielsweise die Spikes Chainsen Trail vom Spezialisten Snowline. Diese Grödel überzeugen mit geringem Gewicht (170 g/Paar, Gr. M) und winzigem Packmaß. Sie lassen sich schnell am Schuh fixieren, 13 kurze Zacken aus rostfreiem Edelstahl liefern optimalen Grip. Preis: ca. 50 Euro

Was muss man beim Kauf von Handschuhen beachten?

Der beste Handschuh ist der, der am besten passt. Die Isolierung darf an den Fingerspitzen nicht gequetscht werden, gleichzeitig muss der Handschuh so viel Feingefühl bieten, dass sich Reißverschlüsse, Schnürzüge oder Schnallen gut bedienen lassen und Trekkingstöcke sicher greifen lassen.

Vor dem Kauf ausprobieren! Für viele Winterwanderungen reicht ein leicht gefütteterter, stabiler Handschuh wie der Roeckl Koyo (ca. 40 Euro). Wird es extremer, empfehlen wir einen robusten Outdoor-Handschuh wie z.B. den Zanier Laserz.TW (100 Euro). Durch die Produktentwicklung mit der Bergrettung Tirol wurden an neuralgischen Stellen Lederverstärkungen angebracht, die optimalen Schutz und Langlebigkeit garantieren. Der Handschuh kommt mit Merino-Futter und Karabinerhaken. (tagesaktuelle Preise siehe unten).

Gibt es für Wintertouren die ideale Funktions-Unterwäsche?

Ja, die 200er-Version von Woolpower (siehe Preisvergleich unten). Sie isoliert bestens, trocknet fix und verhindert, dass der Körper bei Anstrengung heiß läuft. Reine Wollun­terwäsche, etwa von Smartwool und Icebreaker, eignet sich dagegen nur für Wanderer, die unterwegs eher wenig schwitzen. Und Kunstfaserwäsche? Sie empfiehlt outdoor im Winter vor allem für sehr ­ambitionierte Outdoor-Sportler, die auf Tour das Letzte aus sich herausholen.

Spezielle Winterhosen?

Klar gibt es die! – Zwei interessante neue Modelle hat der tschechische Hersteller Directalpine im Programm:

Directalpine

die Rebel (links im Bild) ist eine neue funktionelle Winterhose mit technischem Schnitt, die speziell für Ski- und Hochgebirgstouren entwickelt wurde, aber auch fürs Eis- und Mixed-Klettern sowie für den Freizeit-Langlauf taugen soll. Top-Features & Daten: Das Hauptmaterial ist an den exponierten Stellen abriebfest und elastisch und kommt mit einer inneren Thermolite®-Schicht. Dazu reflektierende Nähte an den Beinen und über den Knien inkl. Recco-Reflektor, Gewicht: 489 g (Gr. L), Preis: 239,95 € die Eiger (rechts) – eine Funktionshose fürs Skifahren, Skilanglauf oder Backcountry-Touren bis hin zu Winteraktivitäten auf allen Niveaus und ohne Grenzen. Das komfortable elastische Softshell-Material Pertex®Shield enthält im unteren Teil des Hosenbeines ein leichtes dreilagiges und sehr robustes Hardshell-Material. Die Hosenbeine sind breit genug, damit man sie über hohe Winterstiefel oder Skischuhe anziehen kann. Gewicht der Hose: 565 g (in Gr. L), Preis: 399,95 € – tagesaktueller Preisvergleich hier:

Wer keine spezielle Winterhose braucht, wird hier fündig:

Video: Weit verbreitete Irrtümer im Winter

