Wenn du planst, im kommenden Jahr wieder in die Pedale zu treten, auf dem Rad zu pendeln oder die nächste mehrtägige Fahrrad- oder E-Bike-Tour anzugehen, brauchst du verlässlichen Stauraum. Zu den absoluten Klassikern und Bestsellern unter den Hinterradtaschen zählen die Modelle Vaude Aqua Back und Vaude Aqua Back Plus. Aktuell sind beide Taschen im Rahmen der Black-Friday-Angebote bei Amazon stark reduziert.

Der Unterschied: Vaude Aqua Back vs. Aqua Back Plus

Vaude

Aqua Back Radtaschen Set schon ab knapp 85 Euro bestellen Vaude Aqua Back (Doppelpack): Das klassische 2er-Set bietet dir ein großzügiges Gesamtvolumen von rund 48 Litern (24 Liter pro Tasche). Jede Tasche verfügt über ein großes Hauptfach und einen praktischen Wickelverschluss, der sich flexibel an das Volumen anpassen lässt. Innen ist zudem ein kleines Organizer-Fach integriert.

Bei uns im Test schon als Kauftipp ausgezeichnet, zeigt sie folgende Vorteile:

sehr sauber verarbeitet

robustes, PVC-freies Planenmaterial

wasserdicht, Material nimmt keine Feuchtigkeit auf

Organizer-Innentasche

made in Germany

Vaude Aqua Back Plus (Doppelpack): Diese Version bringt zusätzlich eine aufgesetzte, spritzwassergeschützte Fronttasche mit, die dir noch mehr schnellen Zugriff auf Kleinigkeiten wie Karten, Werkzeug oder Regenkleidung bietet. Das Volumen erhöht sich dadurch leicht (ca. 51 Liter im Set). Bei Amazon derzeit sogar bis zu 44% reduziert (je nach Farbe).

Vaude ​

Was die Vaude Aqua Back und Aqua Back Plus auszeichnet Vaude steht seit Jahren für langlebige, funktionale und umweltfreundlich produzierte Outdoorausrüstung. Die Serien Aqua Back und Aqua Back Plus machen da keine Ausnahme:

100 % Wasserdicht: Beide Taschen sind aus robustem, PVC-freiem Planenmaterial gefertigt und im Hochfrequenzverfahren wasserdicht verschweißt. Dein Gepäck bleibt selbst bei heftigem Dauerregen absolut trocken.

Beide Taschen sind aus robustem, PVC-freiem Planenmaterial gefertigt und im Hochfrequenzverfahren wasserdicht verschweißt. Dein Gepäck bleibt selbst bei heftigem Dauerregen absolut trocken. Made in Germany: Vaude fertigt die Aqua-Back-Serie umweltschonend nach strengen Umweltstandards am Stammsitz in Deutschland.

Vaude fertigt die Aqua-Back-Serie umweltschonend nach strengen Umweltstandards am Stammsitz in Deutschland. Einfache Handhabung: Dank des QMR 2.0-Befestigungssystems lassen sich die Taschen schnell und sicher an Gepäckträgern mit Rohrdurchmessern von 8 bis 16 mm anbringen und im Handumdrehen wieder abnehmen. Ein kleines Vorhängeschloss direkt am QMR-Haken schützt vor diebstahlgefährdeten Momenten.

Dank des QMR 2.0-Befestigungssystems lassen sich die Taschen schnell und sicher an Gepäckträgern mit Rohrdurchmessern von 8 bis 16 mm anbringen und im Handumdrehen wieder abnehmen. Ein kleines Vorhängeschloss direkt am QMR-Haken schützt vor diebstahlgefährdeten Momenten. Sicherheit im Straßenverkehr: Gut sichtbare Reflexelemente sorgen dafür, dass du auch in der Dämmerung oder bei Dunkelheit von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen wirst.