Decathlon E-Bikes: Wie gut sind die Räder vom Sport-Discounter ?

Vergleichsweise günstig ist das E-Hardtail der Decathlon-Marke Rockrider (siehe Bild oben). Es kostet rund 1000 Euro weniger, als vergleichbare Marken-E-MTBs von Cube, Canyon und Co. Doch merkt man den günstigeren Preis auch? – Was Motor und Akku angeht schon einmal nicht. Der verbaute Brose Drive T Aluminium mit seinen 70 Newtonmetern Drehmoment muss sich nicht vor den etwas stärkeren Konkurrenten von Shimano oder Bosch zu verstecken. Klar: Er braucht besonders im steilen Gelände etwas mehr Input vom Fahrer, kann dann aber ausdauernd mit eben diesen Aggregaten mithalten. Stichwort Ausdauer: Auch die 630 Wattstunden fassende Batterie überzeugte im Elektrobike-Test mit guter Reichweite sowohl im Alltag als auch auf Touren.

Neu: Rockrider E-ACTV 900 Tiefeinsteiger-Trekkingbike

Jetzt will Decathlon unter der Mountainbike-Marke Rockrider auch den Trekking-Sektor angreifen: 2699 Euro kostet der wahlweise als Tiefeinsteiger oder mit klassischem Diamantrahmen erhältliche Tourer mit tollem Motor. Die Fahrleistungen gehen für innerstädtischen Einsatz und leichte Touren voll in Ordnung – ein Rennrad will (und kann ...) das Decathlon-E-Bike nicht sein. Gelobt wurde von den Bike-Testern auch das Getriebe, das quasi unmerklich schaltet und über eine ausreichend breite Gangspreizung verfügt. Die Ausstattung ist für den Preis durchdacht, wenn auch an einzelnen Stellen wie der Bremse einfach gehalten. Nicht nur für Einsteiger eine gute Option! Hier gibt es alle Infos dazu: