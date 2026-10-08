Scott Axis 10 im Test: Starkes E-SUV für City & Abenteuer

Denn auf dem Papier sieht das 2026 getestete Scott Axis 10 aus wie der ideale Kompromiss aus E-Hardtail und City-Bike. Große 29"-Reifen und federfreudige 120-mm-Gabel? Check! Dicker Bosch-Motor samt Akku? Check! – Zwei Rahmenformen bieten die Schweizer an, wie hier getestet als klassischen Diamantrahmen oder als Tiefeinsteiger. Insgesamt sieben Modelle stehen zur Wahl. Hier im Test das Top-Modell zu 4799 Euro, die Preise starten aber schon bei etwas günstigeren 3599 Euro. Das ist natürlich alles andere als günstig – im Gesamtpaket ist das Scott dennoch sehr attraktiv.

Das hat uns am Scott Axis 10 gefallen schöner Alu-Rahmen mit Top-Zuladung

für den Preis gut ausgestattet

solide Fahreigenschaften

sehr gute Reichweite, potenter, leiser Motor

Das könnte besser sein mit 30 Kilo wahrlich kein Leichtgewicht und in der City kein Kurvenräuber

180er-Bremsscheiben für sehr schwere Piloten nicht ideal

federnde Sattelstütze fehlt

Unsere Fahreindrücke im Alltag Das Axis baut eher lang, die Front ist im Vergleich mit einem Rose Mayor Plus im Auslieferungszustand ziemlich tief. Das bringt Last aufs Vorderrad, was im Großen und Ganzen dem Handling durchaus zuträglich ist, besonders am Berg. Insgesamt ist das Scott Axis 10 ein eher sportives SUV: schnell im Antritt, groß auf der Tour. In der Stadt wendet es behende, für die City gibt es zweifellos wendigere Räder. Dennoch ein guter Kompromiss.

Rahmen, Bosch CX5 und dicker Akku Der formschöne Alu-Rahmen mit seinen sauber überschlissenen Schweißnähten besticht durch eine typische, einteilige Lenker-Vorbau-Konstruktion (zulasten der Einstellbarkeit). Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei schweren 160 kg, wovon 30 Kilo auf das Rad entfallen – rund 130 kg Zuladung sind also möglich.

Herzstück ist Boschs Performance Line CX der fünften Generation (bis zu 120 Nm nach Freischaltung in der Flow-App). Dazu kommt der seitlich entnehmbare 800-Wattstunden-Stromspeicher für dreistellige Reichweiten. Die Peripherie umfasst das Kiox 300 Display, Mini Remote und den System Controller im Oberrohr. Geschaltet wird mit einem "Einfach"-Schaltwerk auf XT-Niveau, während die Kassette aus der günstigeren SLX und der Schalthebel aus der einfachen Deore-Reihe ist Die Shimano MT420 Vierkolben-Bremse mit 180er-Scheiben ist solide, allerdings hätten wir bei dem Preis eine Deore- oder SLX-Bremse bevorzugt; schwere Piloten sollten über 200er-Scheiben nachdenken. Lobenswert zudem: Ab Werk ist eine Variosattelstütze verbaut (Eigenmarke Syncros), die das Auf- und Absteigen sowie die Beinfreiheit im Gelände erleichtert.

Das Wichtigste in Kürze Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5 mit bis zu 120 Nm Drehmoment

Bosch Performance Line CX Gen 5 mit bis zu 120 Nm Drehmoment Akku: 800 Wh, seitlich entnehmbar

800 Wh, seitlich entnehmbar Rahmen: Aluminium (als Diamantrahmen oder Tiefeinsteiger erhältlich) mit hoher Zuladung von ca. 130 kg

Aluminium (als Diamantrahmen oder Tiefeinsteiger erhältlich) mit hoher Zuladung von ca. 130 kg Preis: ab 3.599 Euro (getestetes Top-Modell: 4.799 Euro)

ab 3.599 Euro (getestetes Top-Modell: 4.799 Euro) Gewicht: 30 kg (gemessen)