7.000-€-E-Bike im Test: Ist das Specialized Vado die Zukunft des Tourenrads?

Du hättest gerne ein Fahrrad, das die Power eines E-Mountainbikes mit dem Komfort und der Praxistauglichkeit eines Tourers vereint? Ein Rad, das dich nicht nur zur Arbeit bringt, sondern auch mühelos über Alpenpässe trägt – mit vollem Gepäck? – Genau diesen Traum will Specialized mit dem neuen Vado 6.0 wahr machen. Wir haben uns das Technik-Wunder, das mit Heckradar, riesigem Akku und schlüssellosem System kommt, zusammen mit unseren BikeX-Kollegen genauer angesehen.

Was ein Kraftwerk: Power und Ausdauer ohne Ende Das Herzstück des Vado ist sein Motor. Specialized verbaut hier einen Antrieb, der seine Wurzeln im E-Mountainbike-Sport hat und das spürst du bei jedem Tritt. Mit bärenstarken 105 Nm Drehmoment schiebt dich das Rad selbst steilste Anstiege hinauf, als wären sie flache Radwege. Der Motor arbeitet dabei erstaunlich leise und entfaltet seine Kraft harmonisch, aber bestimmt.

Damit dir auf langen Touren nicht der Saft ausgeht, ist ein riesiger 840-Wh-Akku an Bord. Das gibt dir die Freiheit für ausgedehnte Tagestouren oder sogar Mehrtagestrips ohne ständige Sorge um die nächste Steckdose. Die Zukunftsvision von Specialized zeigt sich im Detail: Den Akku entnimmst du kinderleicht mit nur einer Hand – ganz ohne Schlüssel. Das gesamte System wird per PIN-Code am Display ent- und verriegelt. Simpler und cleverer geht es kaum.

Moritz Schwertner Satte 810 Watt Spitzenleistung schafft das E-MTB-Aggregat, 105 Nm gibt Specialized für den 3.1-Motor an.

Komfort und Sicherheit auf einem neuen Level Mit fast 32 Kilogramm ist das Vado kein Leichtgewicht, aber dieses Gewicht sorgt für eine unglaubliche Laufruhe. Es liegt satt und sicher auf der Straße, fast wie auf Schienen. Unebenheiten auf Wald- und Schotterwegen bügelt die RockShox-Federgabel mit 120 mm Federweg souverän glatt.

Ein echtes Highlight für deine Sicherheit ist das integrierte Garmin-Heckradar. Es warnt dich im Display vor von hinten herannahenden Fahrzeugen – ein digitaler Rückspiegel, der dir vor allem auf Landstraßen ein enormes Plus an Sicherheit und Gelassenheit verschafft. Wenn die Tour mal wieder länger dauert, macht der Supernova-Scheinwerfer mit seinem Fernlicht die Nacht zum Tag.

Moritz Schwertner Das serienmäßige Radar-System von Garmin macht den Alltag spürbar sicherer.

Durchdacht für jedes Abenteuer? Specialized hat das Vado für den Outdoor-Einsatz fit gemacht. Der bombenfeste MIK-HD-Gepäckträger ist für satte 27 Kilo zugelassen, sodass du problemlos Packtaschen für eine Campingtour anbringen kannst. Ein zusätzlicher Frontgepäckträger nimmt weitere 10 Kilo auf.

Die elektrische Sram Eagle AXS 12-Gang-Schaltung wechselt die Gänge auch unter voller Last butterweich und präzise, während die brachialen Vier-Kolben-Bremsen von Sram dich und dein Gepäck jederzeit sicher zum Stehen bringen. Damit du auf deiner Route bleibst, kannst du dein Smartphone an der integrierten Quad-Lock-Halterung befestigen, wo es bei Bedarf sogar kabellos geladen wird.

Kurz & knapp: Specialized Turbo Vado 3 Evo 6.0 Klassisches Tourenrad mit High-End-Vollausstattung und Alurahmen

120 mm Federweg (100 mm in S), Rahmengröße S bis XL, 27,5"-Räder

gemessene 31,6 kg schwer, 167 kg zulässiges Gesamtgewicht

Angetrieben von Specialized-3.1-Motor (105 Nm) …

… kombiniert mit einem entnehmbaren 840-Wh-Akku

elektrische Akku-Entnahme, Rahmenschloss, Heckradar und vieles mehr

12-Gang-Sram-S1000-Eagle-AXS-Funk-Kettenschaltung

Preis: ab 4199 Euro, Testrad 6999 Euro (Top-Modell 6.0) Pro und Contra zum Specialized Turbo Vado 3 Evo 6.0 Das hat uns gefallen

dem Preis angemessen luxuriös ausgestattet

kräftiger, leiser Motor mit großem Akku

komplett schlüssellose Bedienung

echt einhändig entnehmbarer Akku

Heckradar im Alltag ein tolles Sicherheitsfeature

Lenker und Vorbau aus einem Guss wirken futuristisch …

Das weniger

… bedingt aber auch eine fehlende Verstellmöglichkeit

auch nach heutigen Maßstäben eher schwer

alles, nur kein Schnäppchen