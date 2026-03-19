Pflege und Reperaturen: 5 Tipps für langlebiges Outdoor-Equipment

Bei intensiver Nutzung in felsiger Umgebung und bei kalten oder nassen Bedingungen kann schon mal ein Riemen am Rucksack reißen oder ein Loch in der Matte entstehen. Ob genäht, geschweißt oder verklebt – nahezu alle Reparaturen können zum Beispiel in den EXPED-Werkstätten fachgerecht durchgeführt werden. Viele kleinere Reparaturen werden zudem aus Kulanz kostenlos gemacht. Schäden, die auf normalen Verschleiß oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, können gegen eine geringe Gebühr instand gesetzt werden. Auf alle Produkte gilt eine fünfjährige Garantie auf Material und Verarbeitung; Produktionsfehler werden selbstverständlich kostenlos behoben.

Tipp für Mattenreparaturen unterwegs: Bei jeder Matte aus der Ultra-, Dura- und Versa-Linie ist ein kleines Reparaturkit im Lieferumfang enthalten. In diesem Video-Tutorial wird erklärt, wie die Reparatur funktioniert. Sollte die Matte auf Tour Luft verlieren, muss zunächst mithilfe von Untertauchen oder Seifenwasser das Loch lokalisiert werden. Dann die entsprechende Stelle markieren und trocknen lassen. Anschließend Kleber auftragen und trocknen lassen - bei größeren Löchern oder Rissen kann zusätzlich ein Patch aufgeklebt werden.

Tipp für die Lagerung der Matte: Nach der Tour sollte die Isomatte stets von Oberflächenschmutz befreit und komplett trocken sein. Besonders bei Matten mit synthetischer oder Daunenisolierung (SynMat bzw. DownMat Technology) ist es ratsam, sie mit offenen Ventilen und nicht zusammengerollt zu lagern, am besten an einem dunklen und trockenen Ort.