Pflege und Reperaturen: 5 Tipps für langlebiges Outdoor-Equipment

Die Verlängerung der Lebensdauer von Funktionsbekleidung und Equipment durch richtige Pflege und Reparatur ist wichtig, um die damit einhergehende Belastung auf unsere Umwelt zu reduzieren. Durch einen verantwortungsvolleren Umgang mit dem Eigentum können wir die CO₂-Emissionen, den Abfallausstoß und den Wasserverbrauch deutlich reduzieren.
Was kann ich tun, wenn meiner Isomatte auf Tour die Luft ausgeht?
Bei intensiver Nutzung in felsiger Umgebung und bei kalten oder nassen Bedingungen kann schon mal ein Riemen am Rucksack reißen oder ein Loch in der Matte entstehen. Ob genäht, geschweißt oder verklebt – nahezu alle Reparaturen können zum Beispiel in den EXPED-Werkstätten fachgerecht durchgeführt werden. Viele kleinere Reparaturen werden zudem aus Kulanz kostenlos gemacht. Schäden, die auf normalen Verschleiß oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, können gegen eine geringe Gebühr instand gesetzt werden. Auf alle Produkte gilt eine fünfjährige Garantie auf Material und Verarbeitung; Produktionsfehler werden selbstverständlich kostenlos behoben.
Tipp für Mattenreparaturen unterwegs: Bei jeder Matte aus der Ultra-, Dura- und Versa-Linie ist ein kleines Reparaturkit im Lieferumfang enthalten. In diesem Video-Tutorial wird erklärt, wie die Reparatur funktioniert. Sollte die Matte auf Tour Luft verlieren, muss zunächst mithilfe von Untertauchen oder Seifenwasser das Loch lokalisiert werden. Dann die entsprechende Stelle markieren und trocknen lassen. Anschließend Kleber auftragen und trocknen lassen - bei größeren Löchern oder Rissen kann zusätzlich ein Patch aufgeklebt werden.
Tipp für die Lagerung der Matte: Nach der Tour sollte die Isomatte stets von Oberflächenschmutz befreit und komplett trocken sein. Besonders bei Matten mit synthetischer oder Daunenisolierung (SynMat bzw. DownMat Technology) ist es ratsam, sie mit offenen Ventilen und nicht zusammengerollt zu lagern, am besten an einem dunklen und trockenen Ort.
Was tun, wenn die Wanderstiefel kein Profil mehr haben?
Wer regelmäßig draußen unterwegs ist, weiß: Gute Wanderschuhe sind über viele Jahre hinweg treue Begleiter. Doch auch die besten Materialien altern. Wenn die Zwischensohle Risse zeigt, das Profil abgenutzt ist oder sich die Laufsohle löst, ist das kein Grund zum Wegwerfen: Mit der professionellen Neubesohlung in der Hanwag-Produktion lassen sich viele Modelle vollständig erneuern – nachhaltig, ressourcenschonend und in bewährter Qualität.
Da viele Hanwag-Modelle – etwa der Kaduro – bewusst neubesohlbar konstruiert sind, lässt sich ihre Nutzungsdauer deutlich verlängern. Das reduziert Abfall und spart Ressourcen. Wer seine Schuhe nicht im offiziellen Onlineshop gekauft hat, kann sich an einen autorisierten Hanwag-Händler oder – außerhalb Deutschlands – an einen internationalen Service-Partner wenden. Alle Details zu Versand, Ablauf und Preisen sind in der aktuellen Preisliste auf hanwag.com/service zu finden.
Wie verhindere ich Löcher in der Bekleidung?
Matthias Brustmann, Retail Repair Tech Specialist bei Patagonia in München erzählt, was für ihn zu einem "Reparatur-Set" für unterwegs gehört: Etwas Gear Aid Tape, Nadel und Faden und eine kleine Schere. Ein paar Sicherheitsnadeln können beispielsweise einen ausgerissenen Reißverschluss zusammenhalten. Zipper-Lubricant kann auch nicht schaden, wenn der Reißverschluss mal hakt.
Jede:r kann z.B. etwas Gear Aid oder Tenacious Tape dabei haben, um Schnitte oder Risse bei Bedarf damit zu verschließen. Das sorgt vor allem dafür, dass das Kleidungsstück wieder dicht ist und der Riss nicht weiter aufreißen kann. Wenn man ein Reisenähset besitzt, können auch Knöpfe, Löcher oder Risse wieder (an)genäht werden.
Zunächst einmal sollte das Material trocken sein. Man kann sich vorab kleine, ovale oder runde Patches zurechtschneiden (damit sich keine Ecken lösen können) und diese mit einem stumpfen Gegenstand fest auf das Material aufreiben. Am besten von der Mitte des Patches über die Ränder hinaus. Bei größeren Rissen oder Triangeln empfiehlt es sich Streifen zu schneiden, die links und rechts etwa 1cm überlappen und so die Risse verschließen. Dabei sollte man darauf achten, dass der Schnitt sauber liegt, um Falten zu vermeiden. Tenacious Tape kann durchaus auch eine Möglichkeit sein, ein Loch langfristig zu schließen. Wenn es richtig aufgeklebt wird, hält es bis zu sieben Wäschen.
Auf dieser Webseite findest du eine ausführliche FAQ zur Reparatur von Patagonia-Equipment.
Wie kann ich selbst meinen Outdoorkocher reinigen und Verschleißteile austauschen?
Langlebigkeit von Produkten beginnt bereits in der Entwicklungs- und Designphase – das weiß auch der schwedische Hersteller von Outdoor-Kochausrüstung Primus. Deshalb werden die Kocher so konzipiert, dass Verschleißteile möglichst einfach ausgetauscht werden können. Im März 2026 bietet er außerdem erneut sein beliebtes Programm "Service your stove" an. Der kostenfreie Online-Service ermöglicht es Kund:innen, ihre Primus-Kocher rechtzeitig vor der Outdoor-Saison zu warten und bei Bedarf kostenlos Ersatzteile zu erhalten. Über ein Online-Formular auf der Primus-Website können Nutzer:innen prüfen, ob ihr Kocher für das Angebot infrage kommt. Primus sendet die passenden Ersatzteile anschließend direkt und kostenfrei nach Hause. Begleitend stellt Primus eine umfangreiche Video-Playlist mit Wartungs- und Reparaturvideos bereit.
Das Programm läuft vom 1. bis 31. März 2026. Interessierte können sich im genannten Zeitraum über das Online-Formular auf der Landingpage informieren und ihren Antrag einreichen. Dort finden sich auch detaillierte Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Ersatzteilkriterien sowie zur richtigen Pflege der Kocher. Weitere Informationen unter PRIMUS - Service your stove.
Wie pflege ich meine Ski-Ausrüstung richtig?
Wer seine Ausrüstung regelmäßig pflegt, verlängert ihre Lebensdauer deutlich und sorgt dafür, dass sie über viele Saisons zuverlässig performt. Schon kleine Handgriffe machen dabei einen großen Unterschied, und mit ein paar DIY-Tipps trägt jede:r selbst dazu bei, Ressourcen zu schonen und das volle Potenzial seines Equipments nachhaltig auszuschöpfen. Das gilt selbstverständlich auch für deine Ski-Ausrüstung.
Nach der Tour den Ski mit einem Tuch trockenwischen, um Korrosion an Kanten und Bindungsteilen zu vermeiden. Die Bindung in den Abfahrtsmodus stellen, damit die Feder im Vorderbacken entlastet bleibt. Felle trocken und kühl lagern, damit der Kleber lange seine Wirkung behält. Und die Schnallen am Skischuh schließen, um die Form dauerhaft zu erhalten.
Mit der DYNAFIT Lifetime Guarantee wird außerdem genau dieser Gedanke aufgegriffen: Sie verlängert die gesetzliche Gewährleistung und garantiert langfristigen Zugang zu Reparaturen und Ersatzteilen – damit die Ausrüstung so lange hält, wie sie genutzt wird. Performance trifft bei Dynafit ebenfalls Verantwortung.