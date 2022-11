Reparatur: Löcher flicken leicht gemacht So repariert ihr wasserdichte Bekleidung

So repariert man wasserdichte Bekleidung

Löcher und Risse in Funktionsbekleidung lassen sich mit dem passenden Reparaturmaterial schnell und einfach reparieren – je nach Jackenkonstruktion in 10 bis maximal 30 Minuten.

Als Erstes begutachtet man den Riss oder das Loch und schneidet aus dem Tenacious Tape die Flicken für die Innen- und Außenseite zu (siehe Punkt 2). Im Zickzack verlaufende Schnitte repariert man, indem man mehrere kleine Stücke nacheinander überlappend aufklebt. »Das Tape auf der Materialinnenseite von innen nach außen glattstreichen, damit es keine Blasen wirft und optimal hält«, so Haas (Punkt 3). Beim Aufbringen des äußeren Flicken, drücken Sie dagegen zuerst den äußeren Rand fest, damit die Dichtmasse darunter (Punkt 4 und 5) nicht herausquillt. Bei Jacken mit einem Futter muss man dieses auftrennen und wieder vernähen.

1 – Zugang schaffen

Besitzt die Jacke ein Futter (Zweilagenmodell), muss man dieses rund zehn Zentimeter auftrennen – am besten an einer Naht in der Nähe des Schadens.

2 – Flicken richten

Flicken sollten so groß wie nötig und so klein wie möglich sein: Gut sind 1,5 Zentimeter Klebefläche auf allen Seiten des Risses. Auch die Ecken abrunden.

3 – Innenseite fixieren

Das Jackenmaterial sollte im Bereich des Risses gereinigt werden ( innen und außen) mit einem Alkoholtupfer. Dann den Flicken innen aufkleben und glattstreichen.

4 – Außen abdichten

Nachdem der Riss durch den inneren Flicken fixiert ist, traägt man auf der Außenseite dünn Seamgrip-Dichtmasse auf die schadhafte Stelle auf.

5 – Kleber versiegeln

Zwar braucht die Dichtmasse 24 Stunden zum Aushärten, bringt man aber einen weiteren Flicken von außen aufs Material auf, kann man die nun dichte Funktionsjacke sofort nutzen.

6 – Wunde schließen

Falls ihr anfangs das Futter aufgetrennt habt, müsst ihr es nun wieder zunähen (Stichabstand 4–5 mm). Achtet auf eine Fadenfarbe, die der des Futterstoffs gleicht.

Das gehört in die Werkzeugkiste

McNett McNett SeamGrip

McNett Seamgrip

Mit der leicht elastischen Dichtmasse McNett Seamgrip lassen sich nicht nur Kleidung oder Zelte flicken, sondern auch Isomatten. Besser als eine große sind zwei 7-Gramm-Tuben (8,35 €).

McNett McNett Tenacious Tape

McNett Tenacious Tape

Das durchsichtige, selbstklebende Reparaturband McNett Tenacious Tape eignet sich zur schnellen Reparatur vieler wasserdichter Materialien und anderer Gewebe. Eine Rolle (50 x 7,5 cm) wiegt nur 45 Gramm und kostet 8,50 Euro.

Reparatur vom Profi

Hersteller-Service

Ihr habt keine Lust oder keine Zeit, um eure Funktionsjacken oder die Regenhose auf Vordermann zu bringen? Kein Problem, viele Hersteller reparieren Outdoor-Bekleidung mittlerweile mit dem eigenen Label gegen eine angemessene Gebühr. Wendet euch dazu am besten an den Fachhändler eures Vertrauens.

Das Outdoor-Service-Team (Tel. 030/99272086; outdoor-service.com) in Berlin repariert und ändert regenfeste Bekleidung professionell und preiswert.

Reparatur-Knigge

Vor dem Versenden müsst ihr eure Klamotten reinigen: mit Feinwaschmittel im 30-Grad-Feinwäsche-Programm. Auf Anfrage übernimmt das auch der Profi gegen ein extra Gebühr.

