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Kompaktfernglas im Check: Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30

Kompaktfernglas
Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30 im Test

Wer gerne und oft ein Fernglas mit auf Tour nimmt, für den lohnt die Investition in ein richtiges gutes Modell. Eines, das man gar nicht mehr vom Auge nehmen möchte, weil es nicht nur ein knackscharfes, sondern ein wahrhaft plastisches, wunderbar brillantes Bild liefert: Das Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30 im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.10.2026
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SWAROVSKI OPTIK CL COMPAGNION 8 X 30 HOCHWERTIGES KOMPAKTFERNGLAS
Foto: Swarovski Optik

Pro und Contra

Das hat uns am Fernglas gefallen:

 knackscharf

 brillant

 breites Sehfeld

Das weniger:

 Einstellung des Dioptrienausgleichs nicht intuitiv

SWAROVSKI OPTIK CL COMPAGNION 8 X 30 HOCHWERTIGES KOMPAKTFERNGLAS
Swarovski Optik

Das Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30 im Test

Solch ein hochwertiges Glas erfordert höchste Präzision bei der Produktion, minimale Fertigungstoleranzen und beste Materialien – und kostet entsprechend. Im Falle des CL Compagnion 8 x 30 von Swarovski Optik 1290 Euro – angesichts der exzellenten Leistung und der Fertigung in Österreich schon fast günstig. Eine Wertanlange ist das Glas allemal. Und es macht richtig viel Freude: beim Entdecken ferner Gipfel, Beobachten von Tieren oder Erkunden der Landschaft sowie des Weiterwegs. Das sehr breite Sichtfeld von 140 Metern macht das alles zum Fest, und dank der Naheinstellgrenze von drei Metern lassen sich auch Hummeln, Käfer oder Eidechsen en détail bestaunen. Spritzwasserdicht und beschlagfrei ist das Glas natürlich auch – und beim Seheindruck unserer Fernglas-Referenz (Leica Ultravid HD, ca. 2000 Euro) nahezu ebenbürtig.

SWAROVSKI OPTIK CL COMPAGNION 8 X 30 HOCHWERTIGES KOMPAKTFERNGLAS
Swarovski Optik

Die technischen Details:

  • Vergrößerung: 8x
  • Wirksamer Objektiv-Diameter: 30 mm
  • Sehfeld in m/1.000 m: 140 m/1000m
  • Gewicht: 535 g (ohne Riemen, ohne Tasche)
  • L/B/H: 129 / 113 / 56 mm
  • Funktionstemperatur: – 25 zu +55 °C
  • Lagertemperatur: -30 zu +70 °C
  • Im Lieferumfang enthalten: Funktionstasche, Okularschutzdeckel, Trageriemen
  • 3 Farben: grün, orange, braun
  • Preis: 1290 €
  • Test: 6 Monate
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