Kompaktfernglas im Check: Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30

Das Swarovski Optik CL Compagnien 8 X 30 im Test

Solch ein hochwertiges Glas erfordert höchste Präzision bei der Produktion, minimale Fertigungstoleranzen und beste Materialien – und kostet entsprechend. Im Falle des CL Compagnion 8 x 30 von Swarovski Optik 1290 Euro – angesichts der exzellenten Leistung und der Fertigung in Österreich schon fast günstig. Eine Wertanlange ist das Glas allemal. Und es macht richtig viel Freude: beim Entdecken ferner Gipfel, Beobachten von Tieren oder Erkunden der Landschaft sowie des Weiterwegs. Das sehr breite Sichtfeld von 140 Metern macht das alles zum Fest, und dank der Naheinstellgrenze von drei Metern lassen sich auch Hummeln, Käfer oder Eidechsen en détail bestaunen. Spritzwasserdicht und beschlagfrei ist das Glas natürlich auch – und beim Seheindruck unserer Fernglas-Referenz (Leica Ultravid HD, ca. 2000 Euro) nahezu ebenbürtig.