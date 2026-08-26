Osprey Reisetaschen im Test: Transporter 36 & Duffel 65

Die überarbeitete Osprey-Produktfamilie besteht aus verschiedenen Reisetaschen, Reiserucksäcken und Duffelbags. Alle neuen Varianten setzen auf das strapazierfähige, wasserabweisende NanoTough-Gewebe aus recyceltem Nylon – die Ausstattungsdetails der Packlösungen unterscheiden sich aber deutlich.

Wir konnten bereits zwei Taschen aus der aktuellen Osprey Transporter-Serie testen – hier unsere Ergebnisse:

Maße: 49 (H) x 42 (B) x 32 (T) cm

49 (H) x 42 (B) x 32 (T) cm Gewicht: 1,46 kg

1,46 kg Volumen: 36 Liter

36 Liter Preis (UVP): 195 € Wer oft auf Kurztrips, Städtetouren oder Geschäftsreisen unterwegs ist, kennt das Problem: Ein normaler Rucksack ist zu unübersichtlich, ein Rollkoffer oft unpraktisch. Hier kommt der Transporter Travel Pack 36 ins Spiel. Er ist im Grunde ein Koffer zum Auf-den-Rücken-Schnallen – und das meinen wir absolut positiv.

Dank seiner Clamshell-Öffnung (der Rucksack lässt sich wie ein Koffer komplett aufklappen) bietet er perfekten Zugriff auf das Hauptfach. Das Packen wird damit zum Kinderspiel. In unserem Praxistest erfüllte der Rucksack die gängigen Handgepäckmaße ohne Beanstandungen bei der Kontrolle. Besonders gut gefallen haben uns die vielen Fächer und das durchdachte Design: Ein schnell erreichbares, gepolstertes Fach schützt den Laptop, während ein Organizer-Fach an der Front für Ordnung bei Ladekabeln, Stiften und Reisedokumenten sorgt. Der Tragekomfort geht für einen Bordrucksack absolut in Ordnung. Für den Weg durch den Flughafen oder vom Bahnhof zum Hotel trägt er sich angenehm. Man muss sich aber im Klaren sein: Für längere Ausflüge oder gar Wanderungen ist dieser "Kofferrucksack" nicht gemacht. Vollgepackt wirkt er auf dem Rücken doch recht sperrig und klobig, da ihm die Ergonomie eines echten Tourenrucksacks fehlt.

Maße: 62 (H) x 35 (B) x 40 (T) cm

62 (H) x 35 (B) x 40 (T) cm Gewicht: 1,21 kg

1,21 kg Volumen: 65 Liter

65 Liter Preis (UVP): 160 € Wenn mehr Ausrüstung mit muss oder die Reise auch mal abseits befestigter Wege stattfindet, schlägt die Stunde des Transporter Duffel 65. Diese Tasche ist ein echtes Arbeitstier. Das robuste und stark wasserabweisende Material vermittelt sofort das Gefühl, dass du dich um den Inhalt keine Sorgen machen musst.

Im Härtetest auf den Gepäckbändern an den Flughäfen in Deutschland und auf den Kanaren hat der Duffel seine Aufgabe mit Bravour gemeistert. Weder die Reißverschlüsse noch das Material nahmen Schaden. Einziges Manko: Auf dem schwarzen Außenmaterial zeichneten sich nach den ersten Touren bereits oberflächliche Kratzer und Gebrauchsspuren ab. Ein rein kosmetisches Thema, das der Funktionalität keinerlei Abbruch tut – es verleiht der Tasche eher eine gewisse Abenteuer-Patina.

Das Highlight dieser Tasche ist das Tragesystem. Die gepolsterten Schultergurte sind für eine Duffelbag erstaunlich komfortabel und lassen sich bei Nichtgebrauch komplett in einem eigenen Fach verstauen. So kann auf Gepäckbändern, im Auto oder im Dachzelt nichts hängen bleiben – ein riesiger Vorteil gegenüber herkömmlichen Reisetaschen.

Ralf Bücheler Alle Modelle der Osprey Transporter Serie setzen auf das zu 100 Prozent recycelte NanoTough-Gewebe und sind bluesign-zertifizierte Produkte. Wie sich die Taschen in Sachen Langlebigkeit schlagen, werden wir weiter prüfen. Ein Update dazu dann in einigen Monaten hier.

ÜbrigensKostenlose Reparatur im Rahmen der All Mighty Guarantee: Geht trotz des robusten Materials unterwegs etwas kaputt, kümmert sich Osprey bis zu 30 Jahre lang um eine kostenlose Reparatur.