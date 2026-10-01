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Winterabenteuer garantiert: Silberregion Karwendel

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Schneeschuhwanderwochen
Winterabenteuer garantiert: Silberregion Karwendel

Frische Winterluft, knirschender Schnee unter den Schuhen, Natur pur und ein beeindruckendes Bergpanorama – vom 09. bis 30. Januar 2027 und 27. Februar bis 13. März 2027 lädt die Silberregion Karwendel zu den Schneeschuhwanderwochen ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.10.2026
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Silberregion Karwendel
Foto: ©MIA MARIA KNOLL

Unter dem Motto "Mit Sicherheit Spaß im Schnee" erleben die Gäste in jeder der fünf Wochen besondere Wintermomente. Die TeilnehmerInnen dürfen sich auf ein vielfältiges Winter-Programm freuen: Geführte Schneeschuhwanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, entspannendes Schneeschuh-Yoga inmitten der Natur, Abendspaziergang durch Schwaz und der verpflichtende alpine Sicherheitskurs zählen zu den besonderen Programmpunkten. Auch der Genuss regionaler Spezialitäten bei einer gemütlichen Einkehr darf nicht fehlen.

Silberregion Karwendel
©MIA MARIA KNOLL

Dein Startklar-Paket: Hochwertige Schneeschuhe geschenkt!

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste der Silberregion Karwendel: Als Geschenk erhält jede/r neue TeilnehmerInnen ein Set hochwertiger TUBBS Schneeschuhe – inklusive Tragetasche und Stöcken. Damit steht weiteren unvergesslichen Wintermomenten in der verschneiten Bergwelt nichts mehr im Weg.

Herzliche Gastgeber und gemütliche Unterkünfte sorgen während der Schneeschuhwanderwochen für Wohlfühlmomente nach aktiven Tagen im Schnee.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Aufenthalt von sechs Übernachtungen. Damit profitieren alle TeilnehmerInnen zusätzlich von den zahlreichen Vorteilen der SILBERCARD plus – für noch mehr Bergerlebnisse und abwechslungsreiche Urlaubsmomente in der Silberregion Karwendel.

Silberregion Karwendel
©MIA MARIA KNOLL

Tipp für Familien: Karwendolins Skispaß

Schon gewusst? Für Skizwerge zwischen 4 und 12 Jahren gibt es auch diesen Winter wieder Karwendolins Skispaß Gutschein im Wert von 100 Euro für einen mehrtägigen Skikurs in einer der vier Skischulen in der Region. Voraussetzung ist ein Mindestaufenthalt von sechs Nächten. Zusätzlich erhalten alle SkikursteilnehmerInnen, die Karwendolins Skispaß-Gutschein nutzen, 30 Euro Ermäßigung auf die Verbundliftkarte "skartl". Der Gutschein kann vom 21. Dezember 2026 bis 5. März 2027 eingelöst werden.

Silberregion Karwendel
Michael Winkler