Update zur Microlight Familie: Die neue Generation des Daunenklassikers

It’s good to know what you’re made of
Die legendäre Microlight von Rab kommt mit einem Update und ist besser denn je! Seit 18 Jahren ist sie der Daunenklassiker in Rabs Kollektion und eines der meistverkauften Produkte, in dem 45 Jahre Isolationstechnologie stecken. Für die neue Saison wurde die gesamte Kollektion unter dem Kampagnentitel "It’s good to know what you’re made of" überarbeitet: mit frischem Design, verbesserten Materialien und neuen Modellen. Doch was macht die Microlight so besonders?
Das ist neu an der Microlight
Rab war wichtig, die Microlight weiterzuentwickeln, ohne dabei ihren Charakter zu verlieren. Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht der neue Microlight Alpine Hoody aus Pertex Quantum mit NetPlus, einem Material aus recycelten Fischernetzen und PFAS-frei: Bis zu 89 % recycelte Materialien bei der Alpine, 85 % beim Microlighter. Neu sind auch sowohl eine wasserdichte Variante: die Microlight Shield, als auch die Microlighter Modelle. Außerdem wurde die Wärmeleistung durch die zonierte Mikro- und Nanokammerkonstruktion optimiert. Diese sorgt für eine bessere Bauschkraft der Daunen und eine effizientere Wärmespeicherung. Durchdachte Details wie die verstellbare Kapuze mit Verstärkung, vorgeformte Ärmel und eine integrierte, verstaubare Tasche mit Befestigungsschlaufe machen die Jacke nun zum perfekten Begleiter für alle Jahreszeiten, egal ob in den Bergen oder im Alltag.
Microlight Alpine: Allrounder für's ganze Jahr
Der Microlight Alpine Hoody ist die perfekte Daunenjacke für alle, die das ganze Jahr über in den Bergen unterwegs sind. Mit ihrem schlanken, komprimierbaren Design bietet sie vielseitige Wärme, ist leicht und lässt sich einfach mit anderen Schichten kombinieren: egal, ob ihr im Frühling auf Tour geht, im Herbst Wanderungen unternehmt oder im Winter auf dem Gipfel steht.
Highlights der Microlight Alpine:
- Pertex Quantum mit NetPlus – ein hochwertiges, leichtes Material aus 100% recycelten Fischernetzen
- 700 Fill Power Recycling-Daune mit wasserabweisender Grangers-Behandlung für optimale Wärmeleistung
- Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für eine bessere Bauschkraft und Wärmespeicherung
- Verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm
- Vorgeformte Ärmel für eine perfekte Passform und maximale Bewegungsfreiheit
- Leichter YKK-Frontreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste
- YKK-Reißverschlusstaschen für die Hände sowie eine große Brusttasche
- Integrierte Packtasche mit Befestigungsschlaufe
- Elastische Bündchen und per Kordelzug verstellbarer Saum für individuellen Tragekomfort
Microlight X: für extreme Höhen
Der Microlight X Hoody ist eine limitierte Auflage des beliebten Daunenklassikers, speziell für Höhenlagen und alpine Unternehmungen konzipiert. Mit einem leichten Ripstop-Material und einer höheren Daunenfüllkraft bietet er maximale Wärmeleistung bei minimalem Gewicht.
Highlights der Microlight X:
- 800 Fill Power Gänsedaune mit Grangers Down Defend für herausragende Wärmeleistung
- Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für ein optimales Wärme-Gewichts-Verhältnis
- Verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm
- Voll vorgeformte Ärmel
- Per Kordelzug verstellbarer Saum
- YKK-Reißverschlüsse und sichere Handtaschen
- Integrierte Packtasche für einfaches Verstauen
Microlighter: leicht und atmungsaktiv
Der Microlighter Pullover Hoody ist der perfekte Begleiter vom Hochsommer bis in den tiefen Winter. Er kann als zusätzliche Schicht genutzt und easy im Rucksack verstaut werden. Das macht den Microlighter immer einsatzbereit.
Highlights der Microlighter:
- Leichtes Pertex Quantum mit NetPlus, hergestellt aus recycelten Fischernetzen
- TXdown Recycling-Daunen-Sheet-Isolierung für höhere Atmungsaktivität bei wechselnder Intensität
- Eng anliegende Kapuze mit elastischem Abschluss
- Leichter YKK-Halbreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste
- Vorgeformte Ärmel
- Zwei YKK-Reißverschlusstaschen
- Integrierte Packtasche mit zwei Befestigungsschlaufen für Klettergurt oder Rucksack
- Per Kordelzug verstellbarer Saum
Microlight Shield: wasserdichte Daunenjacke
Die Microlight Shield Jacket bietet Schutz bei Unwetter und eisigen Temperaturen. Sie ist wasserdicht und warm zugleich und vereinfacht die Ausrüstung, sodass ihr nur noch eine Jacke für alle Wetterbedingungen benötigt.
Highlights der Microlight Shield:
- Zweilagiges Pertex Shield für zusätzlichen Schutz bei unbeständigem Wetter
- 700 Fill Power Recycling-Daune mit wasserabweisender Grangers-Behandlung
- Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für optimale Wärmeleistung
- Zweifach verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm
- Voll vorgeformte Ärmel
- YKK VISLON AquaGuard-Frontreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste
- Verdeckte YKK-Brusttasche
- Zwei YKK AquaGuard-Reißverschlusstaschen
- Innenliegende elastische Bündchen und per Kordelzug verstellbarer Saum
Nachhaltigkeit zählt
Rab hat sich nicht nur auf die Performance der Microlight konzentriert, sondern auch auf ihre Herstellung und Umweltverträglichkeit. Schon 2020 wurde die gesamte Kollektion auf 100 % Recycling-Daune, einen recycelten Oberstoff und ein vollständig recyceltes Nylonfutter umgestellt. Dadurch konnte der Einsatz neuer Rohstoffe deutlich reduziert werden, ohne Kompromisse bei der Wärmeleistung, Widerstandskraft oder dem Komfort machen zu müssen. Ein weiterer Meilenstein: Seit Herbst/Winter 2024 ist die gesamte Microlight-Familie vollständig PFAS-konfrom und erfüllte die gesetzlichen Vorgaben damit bereits vor deren Inkrafttreten. Doch Rab geht noch weiter: Die Microlight ist Teil eines größeren Systems, das den gesamten Lebenszyklus eines Produkts berücksichtigt: von der Materialbeschaffung über die Nutzung bis hin zur Reparatur und schließlich dem Recycling. Mit der neuen Microlight-Kollektion zeigt Rab, wie bewährte Ausrüstung zu einer zirkulären Zukunft beitragen kann. Die Verwendung von Pertex Quantum mit NetPlus, einem Hochleistungsgewebe aus 100% recycelten Fischernetzen, in den Modellen Microlight Alpine, Microlight Jacket, Microlight Vest und Microlighter ist dabei nur ein Beispiel für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Facts zu NetPlus:
- • 22,315 kg Fischernetze wurden für die Herstellung der HW26 Pertex® NetPlus® Materialien von Rab wiederverwendet.
- 363,931 Meter Pertex® NetPlus® Material werden in Rab HW26 Produkten verwendet.
Mehr Infos zur Marke gibt's auf rab.equipment