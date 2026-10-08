Update zur Microlight Familie: Die neue Generation des Daunenklassikers

It’s good to know what you’re made of Die legendäre Microlight von Rab kommt mit einem Update und ist besser denn je! Seit 18 Jahren ist sie der Daunenklassiker in Rabs Kollektion und eines der meistverkauften Produkte, in dem 45 Jahre Isolationstechnologie stecken. Für die neue Saison wurde die gesamte Kollektion unter dem Kampagnentitel "It’s good to know what you’re made of" überarbeitet: mit frischem Design, verbesserten Materialien und neuen Modellen. Doch was macht die Microlight so besonders?

Das ist neu an der Microlight Rab war wichtig, die Microlight weiterzuentwickeln, ohne dabei ihren Charakter zu verlieren. Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht der neue Microlight Alpine Hoody aus Pertex Quantum mit NetPlus, einem Material aus recycelten Fischernetzen und PFAS-frei: Bis zu 89 % recycelte Materialien bei der Alpine, 85 % beim Microlighter. Neu sind auch sowohl eine wasserdichte Variante: die Microlight Shield, als auch die Microlighter Modelle. Außerdem wurde die Wärmeleistung durch die zonierte Mikro- und Nanokammerkonstruktion optimiert. Diese sorgt für eine bessere Bauschkraft der Daunen und eine effizientere Wärmespeicherung. Durchdachte Details wie die verstellbare Kapuze mit Verstärkung, vorgeformte Ärmel und eine integrierte, verstaubare Tasche mit Befestigungsschlaufe machen die Jacke nun zum perfekten Begleiter für alle Jahreszeiten, egal ob in den Bergen oder im Alltag.

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Microlight Alpine: Allrounder für's ganze Jahr Der Microlight Alpine Hoody ist die perfekte Daunenjacke für alle, die das ganze Jahr über in den Bergen unterwegs sind. Mit ihrem schlanken, komprimierbaren Design bietet sie vielseitige Wärme, ist leicht und lässt sich einfach mit anderen Schichten kombinieren: egal, ob ihr im Frühling auf Tour geht, im Herbst Wanderungen unternehmt oder im Winter auf dem Gipfel steht.

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Highlights der Microlight Alpine:

Pertex Quantum mit NetPlus – ein hochwertiges, leichtes Material aus 100% recycelten Fischernetzen

700 Fill Power Recycling-Daune mit wasserabweisender Grangers-Behandlung für optimale Wärmeleistung

Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für eine bessere Bauschkraft und Wärmespeicherung

Verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm

Vorgeformte Ärmel für eine perfekte Passform und maximale Bewegungsfreiheit

Leichter YKK-Frontreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste

YKK-Reißverschlusstaschen für die Hände sowie eine große Brusttasche

Integrierte Packtasche mit Befestigungsschlaufe

Elastische Bündchen und per Kordelzug verstellbarer Saum für individuellen Tragekomfort

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Microlight X: für extreme Höhen Der Microlight X Hoody ist eine limitierte Auflage des beliebten Daunenklassikers, speziell für Höhenlagen und alpine Unternehmungen konzipiert. Mit einem leichten Ripstop-Material und einer höheren Daunenfüllkraft bietet er maximale Wärmeleistung bei minimalem Gewicht.

Highlights der Microlight X:

800 Fill Power Gänsedaune mit Grangers Down Defend für herausragende Wärmeleistung

Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für ein optimales Wärme-Gewichts-Verhältnis

Verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm

Voll vorgeformte Ärmel

Per Kordelzug verstellbarer Saum

YKK-Reißverschlüsse und sichere Handtaschen

Integrierte Packtasche für einfaches Verstauen Microlighter: leicht und atmungsaktiv Der Microlighter Pullover Hoody ist der perfekte Begleiter vom Hochsommer bis in den tiefen Winter. Er kann als zusätzliche Schicht genutzt und easy im Rucksack verstaut werden. Das macht den Microlighter immer einsatzbereit.

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Highlights der Microlighter:

Leichtes Pertex Quantum mit NetPlus, hergestellt aus recycelten Fischernetzen

TXdown Recycling-Daunen-Sheet-Isolierung für höhere Atmungsaktivität bei wechselnder Intensität

Eng anliegende Kapuze mit elastischem Abschluss

Leichter YKK-Halbreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste

Vorgeformte Ärmel

Zwei YKK-Reißverschlusstaschen

Integrierte Packtasche mit zwei Befestigungsschlaufen für Klettergurt oder Rucksack

Per Kordelzug verstellbarer Saum Microlight Shield: wasserdichte Daunenjacke Die Microlight Shield Jacket bietet Schutz bei Unwetter und eisigen Temperaturen. Sie ist wasserdicht und warm zugleich und vereinfacht die Ausrüstung, sodass ihr nur noch eine Jacke für alle Wetterbedingungen benötigt.

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Highlights der Microlight Shield:

Zweilagiges Pertex Shield für zusätzlichen Schutz bei unbeständigem Wetter

700 Fill Power Recycling-Daune mit wasserabweisender Grangers-Behandlung

Zonierte Mikro- und Nano-Kammern für optimale Wärmeleistung

Zweifach verstellbare Kapuze mit integriertem Schirm

Voll vorgeformte Ärmel

YKK VISLON AquaGuard-Frontreißverschluss mit isolierter Windschutzleiste

Verdeckte YKK-Brusttasche

Zwei YKK AquaGuard-Reißverschlusstaschen

Innenliegende elastische Bündchen und per Kordelzug verstellbarer Saum Nachhaltigkeit zählt Rab hat sich nicht nur auf die Performance der Microlight konzentriert, sondern auch auf ihre Herstellung und Umweltverträglichkeit. Schon 2020 wurde die gesamte Kollektion auf 100 % Recycling-Daune, einen recycelten Oberstoff und ein vollständig recyceltes Nylonfutter umgestellt. Dadurch konnte der Einsatz neuer Rohstoffe deutlich reduziert werden, ohne Kompromisse bei der Wärmeleistung, Widerstandskraft oder dem Komfort machen zu müssen. Ein weiterer Meilenstein: Seit Herbst/Winter 2024 ist die gesamte Microlight-Familie vollständig PFAS-konfrom und erfüllte die gesetzlichen Vorgaben damit bereits vor deren Inkrafttreten. Doch Rab geht noch weiter: Die Microlight ist Teil eines größeren Systems, das den gesamten Lebenszyklus eines Produkts berücksichtigt: von der Materialbeschaffung über die Nutzung bis hin zur Reparatur und schließlich dem Recycling. Mit der neuen Microlight-Kollektion zeigt Rab, wie bewährte Ausrüstung zu einer zirkulären Zukunft beitragen kann. Die Verwendung von Pertex Quantum mit NetPlus, einem Hochleistungsgewebe aus 100% recycelten Fischernetzen, in den Modellen Microlight Alpine, Microlight Jacket, Microlight Vest und Microlighter ist dabei nur ein Beispiel für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Facts zu NetPlus:

• 22,315 kg Fischernetze wurden für die Herstellung der HW26 Pertex® NetPlus® Materialien von Rab wiederverwendet.

363,931 Meter Pertex® NetPlus® Material werden in Rab HW26 Produkten verwendet.